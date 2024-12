Shock a Manfredonia. Tenta di dare fuoco alla moglie e poi la investe con l'auto: arrestato 48enne

Manfredonia – Una notte di violenza ha scosso la tranquillità di Manfredonia. Gli agenti del Commissariato di P.S. di Manfredonia hanno tratto in arresto un uomo di 48 anni, colto in flagranza di reato per tentato omicidio, lesioni gravi e tentato incendio.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano, i fatti si sono svolti nella tarda serata di ieri, nella notte tra il 28 e il 29 dicembre 2024.

L’uomo, in fase di separazione dalla moglie, si è recato presso l’abitazione della donna, con una tanica di benzina. In preda all’ira, ha cosparso l’ingresso della casa con il liquido infiammabile, ma ha desistito dall’innescare l’incendio. L’episodio, però, non si è concluso qui.

Pochi minuti dopo, il 48enne sarebbe salito a bordo della propria auto, parcheggiata nel piazzale antistante l’abitazione della moglie. Quando la donna è uscita di casa, l’uomo ha acceso il motore e l’ha investita volontariamente, colpendola alle gambe.

L’impatto le ha procurato una frattura scomposta alla gamba destra, con una prognosi di 40 giorni.

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, allertate dai vicini, che hanno assistito alla scena. L’uomo è stato arrestato sul posto e trasferito presso la casa circondariale di Foggia, in attesa di ulteriori provvedimenti giudiziari.

Le condizioni della donna sono stabili, sebbene la prognosi resti riservata. Le indagini sono in corso per ricostruire nei dettagli la dinamica dei fatti e accertare eventuali ulteriori responsabilità.