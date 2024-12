L’idea di un indulto parziale per affrontare il problema del sovraffollamento carcerario raccoglie consensi a sinistra, ma trova resistenze in Forza Italia. Il dibattito sulle carceri, tema ricorrente nel panorama politico, si riaccende grazie a un intervento di Renato Brunetta, presidente del Cnel ed ex ministro di Forza Italia, che sul Sole 24 Ore ha lanciato un appello per una convergenza tra maggioranza e opposizione su questo tema cruciale.

Le posizioni a favore dell’indulto

Tra i primi a sostenere la proposta di Brunetta c’è il senatore del Partito Democratico Filippo Sensi, che su X ha scritto:

“La proposta di Brunetta va ripresa e sostenuta. Spero che opposizione e maggioranza possano convergere su un obiettivo minimo di umanità, civiltà e decenza. Chi ci sta?”

L’idea di un indulto parziale, che riguarderebbe i detenuti per reati meno gravi, è stata già avanzata dal vicepresidente del Csm, Fabio Pinelli, e trova il sostegno anche di Benedetto Della Vedova, che sottolinea:

“Il sovraffollamento carcerario trasforma la pena in un incentivo alla recidiva. La proposta di indulto parziale, finalizzata al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, merita attenzione e un’iniziativa parlamentare trasversale. È un’opportunità per agire con urgenza contro una situazione ormai incivile e inaccettabile.”

Debora Serracchiani, responsabile giustizia del PD, pur mantenendo una posizione più cauta, si dice favorevole a discutere seriamente la questione:

“Non condividiamo tutto, ma iniziamo a parlarne. Proposte come lavoro, misure alternative, sconto di pena per buona condotta e case di reinserimento sono strumenti giusti che abbiamo già presentato con emendamenti, puntualmente respinti. Ora è il momento di passare dalle parole ai fatti. Il Partito Democratico è pronto a confrontarsi.”

La posizione di Forza Italia

Mentre la sinistra spinge per un dialogo costruttivo, Forza Italia mantiene una posizione di chiusura sull’indulto. Il leader del partito, Antonio Tajani, in occasione dell’apertura della Porta Santa a Rebibbia da parte di Papa Francesco, aveva sottolineato l’importanza di affrontare il tema carcerario. Tuttavia, secondo il portavoce Raffaele Nevi, qualsiasi intervento deve garantire la certezza della pena:

“Siamo favorevoli a migliorare le condizioni carcerarie, ma restiamo contrari all’indulto.”

La proposta di Brunetta, che si posiziona a metà strada tra le istanze progressiste e quelle più conservatrici, potrebbe rappresentare un punto di partenza per affrontare una crisi ormai insostenibile. Tuttavia, il dibattito sembra destinato a scontrarsi con visioni politiche divergenti, rendendo incerto il percorso verso una soluzione condivisa.

