Nel presto pomeriggio del 29 dicembre 2024 un infartuato di 62 anni è arrivato poco prima delle ore 15 con diffuso dolore addominale ricorrente da svariate ore e peggiorato dopo delle ore 14 al Punto di Primo Intervento / PFM Postazione Fissa Medicalizzata del 118 che ha sede nel PTA “Nicola Bellantuono” – ex Ospedale San Giacomo di Torremaggiore. Dopo la stabilizzazione il paziente è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale ” Teresa Masselli Mascia” di San Severo con l’ambulanza del 118. Non essendo medicalizzata l’ambulanza il medico del PPI previa autorizzazione della Centrale Operativa del 118 ha medicalizzato l’ambulanza INDIA (con infermiere team leader) e il trasporto del paziente è avvenuto con successo al nosocomio sanseverese.

E’ ora in prognosi riservata in UTIC – Unità di Terapia Intensiva Cardiologica con diagnosi di infarto del miocardio acuto.

Il team sanitario di turno era composto dall’infermiera Silvana Giovanditti che ha accettato il paziente effettuando il triage e dal dott. Antonio Giannino che ha diagnosticato l’infarto in corso attraverso l’analisi dei parametri vitali ( ECG ed enzimi cardiaci) ed insieme lo hanno stabilizzato nella sala rossa. Dopo qualche minuto veniva richiesta ambulanza medicalizzata MIKE del 118 per il trasporto in Ospedale. Non essendo medicalizzata l’ambulanza disponibile del 118 il medico del PPI previa autorizzazione della Centrale Operativa del 118 ha medicalizzato l’ambulanza INDIA Torremaggiore 2 ed il trasporto del paziente è avvenuto con successo al nosocomio sanseverese in pochi minuti. Seguendo il protocollo HUB il paziente è stato accettato presso l’emodinamica del Presidio Ospedaliero di San Severo dove è stato rivascolarizzato su diagnosi di infarto del miocardio acuto. Fonti ospedaliere sostengono che il paziente è in U.T.I.C. ( Unità di Terapia Intensiva Coronarica) in prognosi riservata ma è vigile e cosciente. Si attende la pronta guarigione del paziente. Tutto questo è avvenuto in meno di venticinque minuti.

“La catena del soccorso ha nuovamente funzionato brillantemente ed il Comitato Salute Alto Tavoliere della Puglia plaude e ringrazia l’intero personale sanitario del Punto di Primo Intervento di Torremaggiore per l’efficacia dimostrata e per l’elevata dedizione nei confronti del paziente che ha portato al salvataggio di un’altra vita umana. Questo evento di buona sanità Made in Torremaggiore evidenzia nuovamente l’importanza strategica e salva-vita del Punto di Primo Intervento con presenza medica h24. Auspichiamo da parte della Regione Puglia un serio provvedimento e realmente remunerativo bando per reclutare medici nel comparto Emergenza/Urgenza prima che sia troppo tardi. Lo scarso riconoscimento professionale, gli stipendi non sempre adeguati, i turni di lavoro logoranti e gli episodi di aggressione sempre più frequenti rendono non attrattiva questa branca salva-vita per i giovani medici e per gli esperenziati. Le nostre istanze sollevate fin da febbraio 2018 hanno permesso il ripristino della presenza medica h24 dal 1/01/2019, il potenziamento del Punto di Primo Intervento con l’ausilio dei macchinari d’urgenza POCT ( estesi a tutti i PPIT della Capitanata). Resta alta l’attenzione del Comitato per valorizzare il nostro ex San Giacomo, per l’attivazione dei servizi sanitari territoriali e per sensibilizzare la cittadinanza sulla prevenzione dei rischi cardiovascolari e sulla localizzazione di nuovi defibrillatori a Torremaggiore e nell’intero Alto Tavoliere pugliese”. E’ quanto ha dichiarato il Presidente del Comitato Michele Antonucci.

Comunicato stampa a cura del Comitato permanente per la salvaguardia della salute dei cittadini dell’alto tavoliere della Puglia.