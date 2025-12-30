Un ultimo dell’anno all’insegna della musica, del divertimento e della condivisione. A Troia si rinnova l’appuntamento con “Capodanno in Piazza – Balla Italia 100% Italiano Show”, giunto alla seconda edizione, pronto ad animare Piazza Martiri d’Ungheria nella notte di San Silvestro, a partire dalle ore 23

Dopo il successo dello scorso anno, l’amministrazione comunale di Troia, guidata dal sindaco Caserta ha deciso di confermare e potenziare l’evento, riportando nel cuore della città una festa pubblica capace di coinvolgere residenti e visitatori. Protagonista della serata sarà uno spettacolo musicale travolgente, costruito attorno ai grandi successi della musica italiana e alle hit che stanno facendo ballare le piazze di tutta la Penisola.

La novità più attesa di questa edizione è la partecipazione del brand “Mistral on tour”, emanazione della celebre discoteca estiva di Vieste, punto di riferimento del divertimento sul Gargano. Una collaborazione che promette ritmo, energia e un’atmosfera da grande evento, grazie ai dj del Mistral pronti a far ballare la piazza fino a notte fonda.

Non solo musica: anche quest’anno resterà attiva la pista di pattinaggio su ghiaccio vero, unica in Capitanata, per chi desidera salutare l’arrivo del nuovo anno in modo alternativo, tra sport e divertimento. L’ingresso è libero, con l’obiettivo di accogliere un pubblico ampio e trasversale, dalle famiglie ai giovani, fino ai visitatori provenienti dai comuni limitrofi, pronti a brindare insieme all’arrivo del 2026 nella “Città del Rosone”.

«Il Capodanno in Piazza – sottolinea Antonio Cibelli, consigliere comunale delegato alle Attività produttive – non è solo una grande festa, ma un vero momento di comunità e di rilancio per Troia. Eventi come questo generano socialità, attrattività e fiducia, valorizzando il centro urbano e sostenendo il commercio locale».

.Un appuntamento che si conferma, dunque, non solo come occasione di intrattenimento, ma anche come strumento di promozione del territorio e di coesione sociale, nel segno della musica italiana e della voglia di stare insieme.