30 Dicembre 2025 - ore  09:25

30 Dicembre 2025 - ore  10:06

Allerta meteo in Puglia: massima attenzione nei porti, possibili sospensioni delle attività

METEO PUGLIA Allerta meteo in Puglia: massima attenzione nei porti, possibili sospensioni delle attività

L’obiettivo, sottolinea la Capitaneria di Porto, è uno solo: salvaguardare l’incolumità delle persone e la sicurezza delle navi

Porto di Manfredonia, definite le tariffe di ormeggio 2026-2028: nuova ordinanza e maggiorazioni per notturni e festivi

Porto di Manfredonia - Fonte Immagine: retegargano.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
30 Dicembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Scatta l’allerta meteo in Puglia. La Capitaneria di Porto di Manfredonia ha diffuso un Messaggio di Allerta n.1, diramato dalla Regione Puglia nell’ambito delle procedure del sistema regionale di Protezione Civile per il rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico, invitando tutti i soggetti interessati ad adottare misure immediate a tutela della sicurezza.

Nel documento ufficiale, trasmesso per “immediata conoscenza e valutazione”, l’Autorità marittima richiama l’attenzione di enti, operatori portuali e servizi tecnico-nautici sulla necessità di garantire condizioni di sicurezza per navi, lavoratori e infrastrutture portuali, alla luce delle avverse condizioni meteo previste.

Tra le indicazioni principali figurano la massima diffusione dei messaggi di allerta, l’adozione di ogni provvedimento utile a rendere sicure le manovre delle unità navali in entrata e in uscita dal porto e la vigilanza su tutti i movimenti all’interno del bacino portuale. Particolare attenzione è richiesta anche alla tenuta degli ormeggi, con il possibile rafforzamento dei cavi, l’attivazione di servizi di ronda e guardiania e il coordinamento costante tra Autorità marittima, servizi portuali e navi presenti in rada o all’ormeggio.

Non si esclude, inoltre, la sospensione delle operazioni portuali qualora le condizioni lo rendano necessario, con l’eventuale interdizione delle banchine tramite apposita segnaletica. Un passaggio specifico è dedicato alla tutela dei lavoratori portuali e degli autotrasportatori, che dovranno essere informati tempestivamente sulle previsioni di allerta e sulle misure adottate per prevenire incidenti.

L’obiettivo, sottolinea la Capitaneria di Porto, è uno solo: salvaguardare l’incolumità delle persone e la sicurezza delle navi, attraverso un approccio prudente e responsabile, in linea con le buone pratiche della perizia marinaresca.

Le autorità invitano pertanto tutti gli operatori del settore marittimo a mantenere alta l’attenzione nelle prossime ore, monitorando costantemente l’evoluzione delle condizioni meteo e attenendosi scrupolosamente alle disposizioni emanate.

