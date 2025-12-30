Approvata la manovra economica 2026. Gatta: “Forte attenzione a sanità, famiglie e comparto agricolo”

Approvata la manovra economica 2026: forte attenzione a sanità, famiglie e comparto agricolo

È stata approvata nelle prime ore del mattino, intorno alle 4.35, la manovra economica per il 2026. Il via libera è arrivato al termine di una lunga seduta parlamentare, conclusasi dopo il voto di fiducia, l’esame degli articoli, degli emendamenti e di 239 ordini del giorno.

La legge di bilancio introduce un pacchetto articolato di misure che intervengono su settori strategici del Paese. Tra i capitoli più rilevanti spicca quello della sanità, destinataria di un incremento di risorse definito senza precedenti, accanto a interventi a sostegno delle famiglie, della natalità e della piccola e media impresa, con l’obiettivo di ridurre la pressione fiscale e favorire la crescita economica.

Particolare attenzione è riservata anche al comparto primario. Lo sottolinea l’onorevole Giandiego Gatta, componente della Commissione Agricoltura della Camera, che evidenzia come la manovra preveda «iniziative serie e concrete per lo sviluppo dell’agricoltura e della pesca».

«Sono previsti – spiega Gatta – interventi per i contratti di filiera, per il miglioramento qualitativo delle produzioni e per l’attività di ricerca, oltre a misure per la promozione e il sostegno dell’imprenditoria giovanile e femminile». La manovra contempla inoltre aiuti specifici per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che nel corso del 2025 abbiano subito danni economici significativi a causa di epizoozie, ovvero malattie infettive contagiose che colpiscono le specie animali.

Non mancano misure orientate al futuro del settore: dal ricambio generazionale al recupero e alla valorizzazione dei terreni agricoli abbandonati, fino al rinnovo di impianti e macchinari nelle aziende agricole e negli istituti tecnici agrari. Previste anche azioni mirate alla tutela e alla valorizzazione delle produzioni viticole, olivicole e del comparto ovicolo, eccellenze riconosciute del Made in Italy.

«Ringrazio i colleghi della Commissione Agricoltura per il lavoro svolto – conclude l’onorevole Gatta – finalizzato a tutelare e valorizzare sempre di più il comparto primario, che rappresenta un elemento distintivo e unico del nostro Paese».

Con lo sguardo rivolto ai prossimi mesi, il parlamentare sottolinea che da gennaio si apriranno nuove sfide e ulteriori impegni legislativi, rivolgendo infine un messaggio di auguri ai cittadini: l’auspicio è quello di «un anno migliore, che porti pace e benessere a tutti».