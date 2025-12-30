Bari celebra Pasolini: restituito alla città il murale di via Duca degli Abruzzi

A Bari si è conclusa la tre giorni dedicata al ripristino del murale in memoria di Pier Paolo Pasolini, realizzato nel 2022 e situato nel sottopassaggio di via Duca degli Abruzzi. L’intervento, fortemente voluto dai volontari di Retake Bari, ha segnato un gesto concreto di cura urbana e memoria collettiva, nel cinquantesimo anniversario della scomparsa dell’intellettuale.

Il murale, di grande valore simbolico e culturale, è stato riportato a nuova vita con colori vividi e leggibilità piena, riaffermando l’arte urbana come strumento di riflessione, partecipazione civica e identità condivisa.

Retake Bari, che negli ultimi anni ha realizzato e seguito 42 murales in città, ha scelto di chiudere il 2025 con un intervento che unisce cura del patrimonio artistico e socialità, trasformando il ripristino in occasione di incontro e condivisione.

Durante le tre giornate, hanno partecipato bambini, volontari e cittadini di tutte le età, con il fondamentale contributo dell’artista Fedeliano Nacucchi, autore dell’opera, e di Sikkens, che ha fornito le vernici necessarie.

Il 2025 si chiude per Retake Bari con 109 eventi registrati, 2.590 kg di rifiuti rimossi e un ampio coinvolgimento di scuole, studenti e docenti nei percorsi di cittadinanza attiva, confermando la crescita del movimento e il suo impatto sul territorio.

La referente di Retake Bari, Annalisa Condurro, ha dichiarato: «Prendersi cura dei luoghi significa prendersi cura della memoria e delle persone. Grazie ai volontari, ai cittadini, alle scuole, ai partner e all’artista Fedeliano Nacucchi, per aver reso possibile questo intervento. Momenti come questi rafforzano la comunità e costruiscono una città più consapevole».