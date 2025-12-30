Edizione n° 5930

BALLON D'ESSAI

AGNELLI // Maria Sole Agnelli: il patrimonio tra dividendi Exor e asset immobiliari
29 Dicembre 2025 - ore  09:14

CALEMBOUR

MENDICO // Paolo Mendico, lo sfogo del padre: “A scuola hanno mentito, le chat parlano chiaro”
29 Dicembre 2025 - ore  09:09

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Attualità // Bari celebra Pasolini: restituito alla città il murale di via Duca degli Abruzzi

BARI PASOLINI Bari celebra Pasolini: restituito alla città il murale di via Duca degli Abruzzi

A Bari si è conclusa la tre giorni dedicata al ripristino del murale in memoria di Pier Paolo Pasolini, realizzato nel 2022

Bari celebra Pasolini: restituito alla città il murale di via Duca degli Abruzzi

Bari celebra Pasolini

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Dicembre 2025
Attualità // Bari //

A Bari si è conclusa la tre giorni dedicata al ripristino del murale in memoria di Pier Paolo Pasolini, realizzato nel 2022 e situato nel sottopassaggio di via Duca degli Abruzzi. L’intervento, fortemente voluto dai volontari di Retake Bari, ha segnato un gesto concreto di cura urbana e memoria collettiva, nel cinquantesimo anniversario della scomparsa dell’intellettuale.

Il murale, di grande valore simbolico e culturale, è stato riportato a nuova vita con colori vividi e leggibilità piena, riaffermando l’arte urbana come strumento di riflessione, partecipazione civica e identità condivisa.

Retake Bari, che negli ultimi anni ha realizzato e seguito 42 murales in città, ha scelto di chiudere il 2025 con un intervento che unisce cura del patrimonio artistico e socialità, trasformando il ripristino in occasione di incontro e condivisione.

Durante le tre giornate, hanno partecipato bambini, volontari e cittadini di tutte le età, con il fondamentale contributo dell’artista Fedeliano Nacucchi, autore dell’opera, e di Sikkens, che ha fornito le vernici necessarie.

Il 2025 si chiude per Retake Bari con 109 eventi registrati, 2.590 kg di rifiuti rimossi e un ampio coinvolgimento di scuole, studenti e docenti nei percorsi di cittadinanza attiva, confermando la crescita del movimento e il suo impatto sul territorio.

La referente di Retake Bari, Annalisa Condurro, ha dichiarato: «Prendersi cura dei luoghi significa prendersi cura della memoria e delle persone. Grazie ai volontari, ai cittadini, alle scuole, ai partner e all’artista Fedeliano Nacucchi, per aver reso possibile questo intervento. Momenti come questi rafforzano la comunità e costruiscono una città più consapevole».

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Voler togliere il dubbio dalle nostre teste è come volere togliere l’aria ai nostri polmoni.” Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO