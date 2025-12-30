FOGGIA – Il turismo in Capitanata sta attraversando una fase di profonda trasformazione, in linea con le dinamiche che negli ultimi anni stanno ridisegnando il settore dell’ospitalità a livello nazionale. A fotografare l’evoluzione del comparto è l’analisi Unioncamere-InfoCamere aggiornata al 30 settembre 2025, che evidenzia un progressivo ridimensionamento delle strutture ricettive tradizionali e, al contrario, una forte espansione delle soluzioni extra-alberghiere e della ristorazione.

Nel periodo compreso tra il 2021 e il 2025, il comparto alberghiero della provincia di Foggia registra una contrazione significativa. Le imprese attive scendono a 289, con una riduzione di 16 unità, pari a un calo del 5,2 per cento. Un dato che riflette un trend diffuso anche in altre aree del Paese, legato ai cambiamenti delle abitudini di viaggio, alla maggiore flessibilità richiesta dai turisti e alla crescente preferenza per forme di soggiorno alternative agli hotel tradizionali.

A fronte di questo arretramento, si consolida invece la crescita delle strutture extra-alberghiere destinate ai soggiorni brevi. In Capitanata le imprese registrate in questo segmento raggiungono quota 590, con un incremento di 110 unità rispetto al 2021, pari a +22,9 per cento. Una dinamica particolarmente evidente nelle località costiere e nei territori a forte vocazione stagionale, dove l’offerta di case vacanza, bed & breakfast e affitti turistici risponde meglio alla domanda di flessibilità e personalizzazione dell’esperienza di viaggio.

Segnali di sostanziale tenuta arrivano anche dal settore della ristorazione, che continua a rappresentare un pilastro dell’economia locale. Al 30 settembre 2025, in provincia di Foggia risultano attive 1.657 imprese nel comparto dei ristoranti, con un aumento di 105 unità rispetto al 2021, pari a una crescita del 6,8 per cento. Un dato che conferma la capacità del settore di intercettare i flussi turistici, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza.

Nel complesso, l’analisi degli ultimi cinque anni mette in luce una divergenza sempre più marcata tra il comparto alberghiero tradizionale, in progressiva riduzione, e quello degli alloggi per soggiorni brevi, in forte espansione. Una trasformazione strutturale che emerge con particolare evidenza nei momenti di picco della domanda turistica, come il periodo natalizio, quando le aree a maggiore attrattività registrano una forte pressione sui servizi. In questo scenario, la ristorazione – pur con differenze territoriali – dimostra una maggiore capacità di adattamento, confermandosi un elemento centrale dell’offerta turistica e dello sviluppo economico della Capitanata.