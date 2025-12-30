Carlantino: “A tavola con la Comunità”, il pranzo collettivo per gli ultra 75enni

Carlantino dà il benvenuto al nuovo anno con un’iniziativa speciale rivolta soprattutto agli ultra 75enni, con l’obiettivo di contrastare la solitudine e rafforzare i legami della comunità. L’evento, intitolato “A tavola con la Comunità”, si terrà domenica 4 gennaio 2026 alle ore 13 negli spazi dell’istituto scolastico Carmine Colucci.

Sono 120 gli anziani invitati con una lettera a domicilio, accompagnata da un panettone e una bottiglia di spumante, ma la partecipazione è aperta a tutti i cittadini che vorranno unirsi al pranzo. Volontari e volontarie, principalmente membri della Pro Loco, si occuperanno di preparare e servire le pietanze a Km zero nelle grandi tavolate allestite per l’occasione. L’evento sarà animato da musica dal vivo e si concluderà con una tombolata collettiva.

Il sindaco Graziano Coscia sottolinea come l’iniziativa rappresenti un simbolico abbraccio collettivo: “Ogni abitante è una risorsa preziosa e ogni storia è un patrimonio. Sedersi insieme, condividere un pasto e riscoprire la bellezza di stare uniti significa iniziare l’anno con speranza e affetto”.

Particolare attenzione sarà riservata agli anziani, per valorizzarne i valori e l’esperienza, e per garantire che nessuno si senta solo. Coscia evidenzia: “Non disponiamo di grandi bilanci come quelli dei comuni più grandi, per questo preferiamo investire in iniziative sociali concrete, dove la comunità si mette in gioco insieme”.

Il menù sarà basato su prodotti agroalimentari a km zero, con piatti semplici ma genuini, riflettendo la tradizione contadina del borgo. Il pranzo non sarà solo un momento conviviale, ma anche un’occasione per celebrare le risorse e le bellezze del paese, dal Museo archeologico appena riaperto alla diga di Occhito che fornisce acqua all’intera provincia, fino al patrimonio ambientale e culturale locale.

Carlantino inaugura così il 2026 puntando su persone, valori e comunità, con la speranza di scrivere una pagina nuova e positiva per il futuro del paese.