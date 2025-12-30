Carnevale di Manfredonia: ufficiali le sfilate del 15, 17 e 21 febbraio

Prende ufficialmente forma il Carnevale di Manfredonia 2026, che quest’anno sarà organizzato a regia diretta dall’Amministrazione comunale. Le sfilate e gli eventi principali si svolgeranno nelle giornate del 15, 17 e 21 febbraio, coinvolgendo l’intera città in uno dei momenti più attesi dell’anno.

Nei giorni scorsi si sono già svolti incontri operativi con i carristi, i gruppi mascherati e gli istituti comprensivi del territorio, chiamati a partecipare attivamente alla manifestazione. Tutti i soggetti coinvolti hanno già avviato i lavori, segno di un clima di grande entusiasmo e collaborazione.

L’Amministrazione comunale rende noto che i prossimi incontri organizzativi saranno comunicati e resi pubblici attraverso la pagina Facebook ufficiale del Comune di Manfredonia, al fine di garantire la massima partecipazione e trasparenza.

Il Carnevale di Manfredonia si conferma così un appuntamento centrale per la vita culturale e sociale della città, all’insegna della tradizione, della creatività e della condivisione.