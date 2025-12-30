Cerignola, Sgarro sul Consorzio Igiene Ambientale: “Scioglimento legittimo ma serve chiarezza sul futuro”

Durante il Consiglio comunale di Cerignola, il consigliere Tommaso Sgarro è intervenuto sullo scioglimento del Consorzio Igiene Ambientale – Bacino Foggia 4, sottolineando come negli ultimi dieci anni le amministrazioni abbiano dimostrato gravi limiti nella gestione del ciclo dei rifiuti. Secondo Sgarro, il Consorzio è diventato un ente costoso, un vero e proprio carrozzone che ha gravato per milioni di euro sui cittadini, contribuendo a una delle TARI più alte d’Italia.

Il consigliere ha evidenziato la “sciatteria amministrativa” delle precedenti gestioni, con ritardi nella riorganizzazione dell’ARO e scelte strategiche rinviate, e ha ricordato come le risorse pubbliche impiegate rischino di andare a beneficio di soggetti privati senza reali ritorni per la comunità. Sgarro ha inoltre ricordato il recente rinnovo quinquennale del contratto del Direttore del Consorzio, a dimostrazione dell’incoerenza delle scelte politiche dell’amministrazione.

Un altro punto critico riguarda l’assenza di un parere chiaro dell’AGER sullo scioglimento e sul destino dell’impianto di Forcone-Cafiero: «Sappiamo che si vuole chiudere il Consorzio, ma non è chiaro dove questa scelta porterà e quale sia la posizione della Regione», ha sottolineato Sgarro.

Il consigliere ha precisato che la volontà di scioglimento è una scelta politica, non un atto tecnico, e pur condividendola, ha ribadito la necessità di chiarezza sul “dopo” e di una visione politica complessiva per rafforzare l’intervento pubblico nella gestione dei rifiuti.

Il destino del Consorzio sarà deciso dall’Assemblea dei sindaci, un passaggio complesso, soprattutto dopo che il Sindaco ha irrigidito il confronto politico con i colleghi dei cinque reali siti. Il voto favorevole del gruppo consiliare di Sgarro è stato subordinato alla compattezza della maggioranza, che si è ricompattata solo sotto le pressioni del primo cittadino: «Se la maggioranza voterà compatta, noi voteremo a favore. In caso contrario, non sosterremo una maggioranza incapace di assumersi pienamente la responsabilità politica», ha concluso Sgarro.