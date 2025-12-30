CERIGNOLA – Sei ore di discussione, toni alti e un voto che, secondo la maggioranza, segna un cambio di passo nella gestione dei rifiuti. Il Consiglio comunale ha approvato una delibera indicata come “decisiva” per il futuro del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto, imboccando una strada che punta a recepire integralmente le indicazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il provvedimento – viene spiegato – fissa una rotta precisa: affidare la gestione secondo i canoni previsti dalla normativa di settore “e cioè all’ARO”, superando il Consorzio, ritenuto “privo di legittimazione giuridica” per lo svolgimento di quei servizi. Un passaggio definito “pesante”, che non lascerebbe spazio a interpretazioni.

A rafforzare il quadro, nel comunicato viene richiamata anche una “nota ufficiale del Prefetto di Foggia”, che inviterebbe a intervenire sulla natura e sul funzionamento del Consorzio: per la maggioranza si tratta di “atti, documenti, responsabilità istituzionali”, mentre “tutto il resto è fumo negli occhi”.

La seduta viene descritta come una delle più importanti e tese degli ultimi anni: un Consiglio “serio”, con interventi di “un certo spessore” almeno fino a una fase della discussione, e con un confronto che non avrebbe seguito schemi rigidi, perché – si sottolinea – si sarebbero registrati incroci anche all’interno degli schieramenti, tra maggioranza e maggioranza e tra opposizione e opposizione.

È in quel contesto che, secondo la ricostruzione, sarebbe maturata la convinzione di un via libera “ben oltre i numeri” che sostengono l’Amministrazione guidata da Francesco Bonito. E infatti, alla fine, la delibera sarebbe passata “a larghissima maggioranza” con 15 voti favorevoli, dato indicato come politicamente “inequivocabile”.

Ma la giornata consiliare lascia strascichi soprattutto sul fronte della contrapposizione politica. La maggioranza rivendica di aver votato “compatta”, senza tentennamenti e “senza teatrini”, mentre attacca duramente la minoranza: “La solita opposizione”, viene scritto, avrebbe abbandonato i banchi dell’Aula sottraendosi al voto, scegliendo “la strada più comoda” e rinunciando – nell’accusa – a prendere una posizione.

Il comunicato respinge anche le polemiche nate su presunti “insulti” del sindaco, definite una costruzione ad arte. Nel testo si sostiene che l’unica frase contestata sarebbe stata “non voglio più il tuo saluto”, pronunciata in un contesto di difesa istituzionale della dirigente Maria Valentino, indicata come oggetto di un “attacco ingiustificato” da parte del consigliere Vitullo.

Da qui l’affondo finale: l’opposizione – si legge – punterebbe su “video tagliati”, montaggi parziali e “taglia e cuci” per alimentare una narrazione ritenuta falsa, mentre la maggioranza rivendica la scelta di “decidere” e di mettere “legalità e trasparenza” al centro dell’azione amministrativa.