Coldiretti Puglia: per il cenone ogni famiglia spende in media 130 euro

BARI, 30 dicembre 2025 – Redazione ANSA. Per il cenone di fine anno la spesa media delle famiglie pugliesi si attesterà intorno ai 130 euro. È quanto emerge da una stima di Coldiretti Puglia, condotta nei mercati contadini in vista della notte di San Silvestro, quando in media saranno sette le persone riunite a tavola nelle abitazioni proprie o di parenti e amici.

Secondo Coldiretti, non mancano differenze significative: c’è chi prevede un menù da 150 euro, chi arriva a 300 euro per una tavola senza rinunce e chi, invece, cercherà di contenere la spesa tra 50 e 80 euro, facendo i conti soprattutto con i rincari di pesce e dolci.

Sulle tavole festive resta comunque forte la presenza del pesce a chilometro zero, a partire da alici, vongole, anguille, capitone e seppie. Tuttavia – spiegano da Coldiretti – l’aumento dei prezzi spingerà qualcuno a rinunciare al pesce, puntando su piatti della tradizione come le cime di rapa stufate e i panzerotti fritti ripieni di mozzarella, pomodoro e formaggio oppure di ricotta forte.

La frutta locale batte nettamente quella esotica, con una presenza dell’89% contro il 33%.

Infine, secondo le stime di Terranostra e Campagna Amica Puglia, per la notte di San Silvestro si registreranno 20mila presenze nelle masserie pugliesi.