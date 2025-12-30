Contrappunti dall’oceano, un viaggio immersivo fra le strade di Manfredonia

Manfredonia, 30 dicembre 2025. Quanti di noi si soffermano almeno per un attimo al giorno sul proprio respiro?

Credo che a questa domanda pochi di noi risponderebbero in senso positivo. Respiriamo “automaticamente”, meccanicamente, eppure non ci rendiamo conto che il nostro benessere, le relazioni interpersonali, il ritmo del nostro corpo,dipendono proprio da questo gesto inconscio.

Esiste un respiro individuale ed un respiro collettivo, Contrappunti dall’Oceano, non è uno spettacolo, non è una performance teatrale, è un’esperienza collettiva che, attraverso il suono e il movimento, accompagna in un viaggio percettivo il pubblico. Si parte dal grande palcoscenico del teatro Dalla, sul quale gli spettatori o meglio i partecipanti all’esperienza, sono chiamati a salire per formare un grande cerchio.

Prem Sergio Tosi spiega ai presenti in poche battute, come si svolgerà il percorso, ponendo l’attenzione sul respiro appunto “quattro passi ed inspiro, quattro passi ed espiro”.

Il nostro “viaggio” sarà scandito da passi e respiri, respiri e passi. Indossiamo tutti le cuffie ricevute in dotazione all’ingresso del teatro e ci avviamo in gruppo per Via della Croce. “In gruppo”, si, perché Contrappunti dall’Oceano è un’esperienza immersiva collettiva, non bisogna restare indietro, è necessario rimanere compatti, uniti. La voce itinerante scandisce i nostri passi ma soprattutto inviata ad ascoltarci e così siamo catapultati quasi in una dimensione parallela, avvertiamo suoni e rumori esterni che ci distraggono ma “leggeri” avanziamo in gruppo per Viale Aldo Moro. Ci fermiamo nuovamente, ci viene chiesto di muoverci in cerchio, di chiudere ed aprire gli occhi, di accellerare o rallentare.

E’ una novità vivere la città seguendo questa modalità, sembriamo tanti “soldatini” che si muovono all’unisono, poi si scorge una figura bianca in lontananza, lei fuori dal coro segue un altro respiro, lei leggiadra, immobile, candidamente vestita di bianco.

Raggiungiamo il porto turistico, ci viene chiesto di dividerci in due gruppi che poi si “attraverseranno”. Vivere la sensazione di “immergersi” nell’altro è molto forte, non ci conosciamo ma ci sfioriamo, ci avviciniamo gli uni agli altri, con timore, quasi con diffidenza, chiudiamo gli occhi e li riapriamo e il nostro respiro cambia ancora. Il porto turistico appare un mondo “altro” che non ci appartiene, immersi nel nostro respiro, quelle luci e quei rumori sembrano quasi stordirci, distoglierci dall’obiettivo principe di questa serata, restare concentrati su noi stessi, entrare nel nostro respiro “comodo”, cullarci nel calore avvolgente di questo gruppo neonato, spaesato, creato solo da qualche istante, generato e partorito per caso: non ci siamo scelti, né cercati, ci siamo semplicemente ritrovati.

Approdiamo in un porto sicuro, una stanza dove siamo invitati a sederci, al di là della vetrata quella stessa figura bianca che ci ha accompagnato silente durante il nostro cammino, si muove sinuosamente, danza, le sue braccia appaiono come ali, pare un gabbiano in riva al mare…..ma è il gong a rapire la nostra attenzione, quel suono deciso, vibrante, possente.

Vivere l’oceano è un costante stato meditativo in cui abbandonare il proprio sé ed accogliere l’ignoto. Questo è lo stato in cui Contrappunti conduce il pubblico, traghetta in un mondo altro in cui la quiete, l’imprevedibilità, la vastità, la potenza dell’oceano inducono all’abbandono del proprio sé conosciuto, verso nuovi orizzonti.

Come spiega Livia Bartolucci, la danzatrice silente che ci ha accompagnato in questo percorso, Contrappunti dall’Oceano è il secondo capitolo di un progetto più ampio,Appunti dall’oceano, nato sulla Infinity Expedition: un veliero impegnato in un originale progetto a sostegno della conservazione del pianeta.

Livia si è imbarcata per due mesi in qualità di danzatrice e coreografa, per lavorare alla creazione di un rituale collettivoe per una sua ricerca personale.

Prem Sergio Tosi si è imbarcato sulla Infinity Expedition in qualità di insegnante di kundalini yoga e meditazione, per lavorare sull’energia dell’equipaggio durante i primi otto mesi di navigazione della spedizione, che vedrà la barca fare il giro del mondo nei prossimi quattro anni.

Al termine della performance, numerosi e vari sono gli spunti di riflessione emersi fra i presenti.

Alcuni partecipanti hanno esternato le proprie sensazioni: paura, diffidenza, calore, sono solo alcune delle emozioni provate nel corso dell’immersione esperienziale.

Una spettatrice ha evidenziato come nella società occidentale non siamo educati alla vicinanza all’altro, come invece avviene nelle culture orientali.

Dovremmo tutti imparare a “danzare” nel fuoco come Shiva…per sopravvivere rimanendo indenni contro tutte le avversità.

A cura di Mariella La Forgia.