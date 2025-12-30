Edizione n° 5930

BALLON D'ESSAI

AGNELLI // Maria Sole Agnelli: il patrimonio tra dividendi Exor e asset immobiliari
29 Dicembre 2025 - ore  09:14

CALEMBOUR

MENDICO // Paolo Mendico, lo sfogo del padre: “A scuola hanno mentito, le chat parlano chiaro”
29 Dicembre 2025 - ore  09:09

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // E-bike con il motore potenziato: sequestrate a Verona 295 biciclette elettriche

SEQUESTRI E-bike con il motore potenziato: sequestrate a Verona 295 biciclette elettriche

Ulteriori segnalazioni sono state inviate allo Spisal e al settore Impianti del Comune di Verona

E-bike con il motore potenziato: sequestrate a Verona 295 biciclette elettriche

ph RaiNews.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Dicembre 2025
Cronaca // Primo piano //

Militari della Guardia di Finanza e agenti della Polizia Locale hanno sequestrato a Verona 295 biciclette elettriche a pedalata assistita e denunciato un cittadino pakistano e uno indiano per frode nell’esercizio del commercio. Si tratta del più ingente sequestro di e-bike eseguito presso punti vendita sull’intero territorio nazionale, frutto della collaborazione tra i due organi di polizia. L’intervento rappresenta la conclusione di una prolungata attività info-investigativa congiunta per la repressione delle violazioni relative all’indebita commercializzazione di prodotti soggetti alla marcatura CE, che ha permesso di individuare due esercizi commerciali per la vendita di e-bike.

Le biciclette elettriche a pedalata assistita sono soggette alla Direttiva Europea 2006/42/CE (cd. Direttiva Macchine) che ne regola la produzione con i requisiti di conformità, sicurezza e tutela della salute essenziali per la loro immissione in commercio, e una documentazione comprovante la regolarità deve accompagnare la vendita di queste e-bike.

La Guardia di finanza e la Polizia Locale hanno constatato l’assenza di tale documentazione in questi due negozi, oltre al potenziamento dei motori e delle prestazioni delle biciclette. È quindi scattato il sequestro dei mezzi rinvenuti, per un valore stimato di circa 300.000 euro, nonché la comminazione di sanzioni amministrative per circa 11.400 euro connesse a plurime violazioni al Codice della Strada e alle disposizioni relative al settore del commercio. Ulteriori segnalazioni sono state inviate allo Spisal e al settore Impianti del Comune di Verona per carenze strutturali e di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché al Garante della Privacy per irregolarità degli impianti di videosorveglianza.

Lo riporta RaiNews.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Voler togliere il dubbio dalle nostre teste è come volere togliere l’aria ai nostri polmoni.” Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO