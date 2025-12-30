Edizione n° 5931

30 Dicembre 2025 - ore  09:25

30 Dicembre 2025 - ore  10:06

Home // Foggia // Festival Giordano: impegno di spesa da 300mila euro legato all’esito del bando regionale “Grandi eventi”

FESTIVAL GIORDANO Festival Giordano: impegno di spesa da 300mila euro legato all’esito del bando regionale “Grandi eventi”

Impegno di spesa per la candidatura del “Festival Umberto Giordano” all’avviso pubblico regionale “Open Call Grandi Eventi”

Festival Umberto Giordano: impegno di spesa da 300 mila euro legato all’esito del bando regionale “Grandi eventi"

Teatro Umberto Giordano di Foggia - Fonte Immagine: comune.foggia.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
30 Dicembre 2025
Foggia // Politica //

Il Comune di Foggia ha formalizzato un impegno di spesa di 300 mila euro per la candidatura del “Festival Umberto Giordano” all’avviso pubblico regionale “Open Call Grandi Eventi”. Lo stabilisce una determinazione dirigenziale dell’Area 10 (Cultura e Partecipate), adottata il 29 dicembre 2025.

Nel provvedimento si richiama l’orientamento dell’ente a valorizzare la figura del compositore Umberto Giordano, con iniziative già avviate negli anni precedenti. L’atto dà conto che la Giunta comunale, con deliberazione n. 206 del 24 settembre 2025, ha approvato la candidatura del progetto e l’impegno formale a costituire un’Associazione temporanea di scopo (ATS) per la realizzazione dell’evento, subordinatamente all’ottenimento del finanziamento regionale.

La stessa delibera di Giunta – richiamata nella determinazione – individua anche i partner dell’ATS in via prioritaria: Camera di Commercio di Foggia (capofila), Università di Foggia, Conservatorio “Umberto Giordano” e l’Istituzione concertistica orchestrale Suoni del Sud, con la possibilità di adesione di ulteriori soggetti pubblici o privati.

Per la parte economica, la determinazione quantifica la quota-parte a carico del Comune in 300 mila euro e dispone l’assunzione dell’impegno di spesa sul capitolo dedicato (“Festival Umberto Giordano”). Un elemento centrale dell’atto riguarda però il vincolo di utilizzo: la somma è espressamente subordinata al positivo esito della candidatura e quindi all’ottenimento del finanziamento regionale.

Sotto il profilo contabile, il provvedimento risulta corredato dai visti di regolarità e copertura finanziaria, con attestazione a firma del servizio economico-finanziario.

A cura di Giovanna Tambo.

Lascia un commento

LASCIA UN COMMENTO