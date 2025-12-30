Edizione n° 5931

BALLON D'ESSAI

30 Dicembre 2025 - ore  09:25

CALEMBOUR

30 Dicembre 2025 - ore  10:06

Foggia aspetta la Fiamma olimpica: 34 tedofori e 6,7 km nel cuore della città

FIAMMA OLIMPICA FOGGIA Foggia aspetta la Fiamma olimpica: 34 tedofori e 6,7 km nel cuore della città

La partenza è fissata alle 15.30 da Corso del Mezzogiorno

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
30 Dicembre 2025
Foggia // Lifestyle //

FOGGIA – Conto alla rovescia per uno degli eventi più simbolici e attesi: mercoledì 1° gennaio la Fiamma olimpica attraverserà Foggia con una staffetta che punta a coinvolgere non solo gli appassionati di sport, ma l’intera comunità. La macchina organizzativa è già in moto e, secondo gli ultimi aggiornamenti diffusi dal Comune, è tutto pronto per accogliere un passaggio che vuole lasciare il segno nella memoria cittadina.

Saranno 34 i tedofori chiamati a portare la torcia lungo un percorso complessivo di 6 chilometri e 700 metri. Tra i protagonisti annunciati spicca il nome dello schermitore plurimedagliato olimpico Luigi Samele, atteso per un momento particolarmente significativo: la staffetta, infatti, si svolgerà nella sua città, con il carico emotivo che un ritorno “a casa” inevitabilmente porta con sé.

La partenza è fissata alle 15.30 da Corso del Mezzogiorno. Da lì la Fiamma seguirà un tracciato pensato per toccare strade e piazze centrali, attraversando Viale Ofanto, Corso Roma, Piazzale Libertà, Piazza Italia, Piazza Cavour, Piazza Giordano, Piazza XX Settembre e Corso Garibaldi, per poi proseguire verso Via Vittime Civili, Viale Candelaro, Parco San Felice, Via Rovelli e concludersi in Via Lucera.

L’evento non sarà soltanto una staffetta. Lungo il percorso è prevista la partecipazione del movimento sportivo locale: tutte le società sportive foggiane accompagneranno la Fiamma, anche attraverso una “pedalata olimpica”, con l’obiettivo di trasformare il passaggio della torcia in una festa corale.

Uno dei momenti chiave sarà davanti all’ingresso del Comune, in Corso Garibaldi, dove verrà allestito un “Punto Azzurro” con la presenza degli atleti più rappresentativi delle rispettive discipline, a sottolineare il legame tra la città e le sue eccellenze sportive.

Dal Comune arriva anche un auspicio chiaro: una partecipazione ampia e ordinata lungo tutte le tappe, perché la Fiamma olimpica – viene ricordato nella nota – resta un simbolo universale di pace e inclusione, capace di unire generazioni e mondi diversi attorno allo stesso significato. Un passaggio che, per Foggia, mira a diventare non solo un appuntamento sportivo, ma anche un gesto di identità collettiva.

LASCIA UN COMMENTO