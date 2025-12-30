Foggia, la città dove crollano i palazzi

Il primo crollo risale al 10 febbraio 1958: il Palazzo Angeloni, ex caserma con sotterranei, collassò su se stesso causando la morte di circa dieci persone. L’ultimo grande crollo avvenne nel 1999, in viale Giotto. Un terzo, forse, deve ancora arrivare. Non sappiamo dove, ma possiamo immaginarlo.

A Foggia i palazzi non cadono per caso. Da decenni si ripete, quasi come una barzelletta amara, che “i palazzi crollano perché tagliano i pilastri”. Ma dietro questa semplificazione si nasconde una verità molto più complessa e inquietante, che la città sembra non voler affrontare.

I sotterranei di Foggia

Foggia sorge su un terreno problematico, attraversato da una fitta rete di gallerie e cunicoli sotterranei, molti dei quali risalenti all’epoca di Federico II di Svevia. Tunnel poi riutilizzati durante la Prima e la Seconda guerra mondiale per scopi militari, logistici e bellici.

In diverse zone della città – viale Giotto, via Lucera, Rione Martucci, CEP, stazione ferroviaria, aeroporto “Gino Lisa”, viale degli Aviatori – sono stati costruiti edifici civili sopra questi sotterranei, spesso senza adeguate verifiche geologiche e strutturali.

Nel 2016, una società specializzata in rilevazioni del sottosuolo tramite magnetometria ha effettuato scansioni nell’area dell’ex Caserma Oddone, ma gli esiti completi non sono mai stati resi pubblici. In altre zone, come l’area degli ex Cavalli Stalloni e il Parco dell’Incoronata, sono state rilevate presenze metalliche e ipotesi di contaminazioni chimiche, legate alla produzione bellica del passato.



Guerra, rimozione storica e silenzi

Durante la Seconda guerra mondiale, Foggia fu uno dei principali poli industriali e militari d’Italia: produzione di aerei, armi, munizioni e persino gas chimici come iprite e fosgene. Un ruolo strategico che oggi sembra completamente rimosso dalla memoria collettiva.

Luoghi storici e religiosi – come l’ex convento di San Francesco (poi Caserma Oddone) – furono requisiti dallo Stato unitario e trasformati in strutture militari. Alcuni di questi siti, secondo studiosi e tecnici, non sarebbero mai stati realmente bonificati né restituiti a un uso civile sicuro.

I crolli e le vittime dimenticate

Nel crollo di viale Giotto del 1999 morirono decine di persone. Per anni la voragine rimase visibile, senza che fosse avviata una riflessione seria sulle cause. Nessun monumento, nessuna targa, nessuna memoria pubblica adeguata.

Lo stesso accadde nel 1958: un’intera famiglia sterminata, un solo sopravvissuto. Anche allora, nessun segno duraturo di ricordo.

Una città costruita sull’oblio

I palazzi che crollano non sono solo un problema edilizio. Sono il simbolo di una città costruita sull’oblio, sulla rimozione della propria storia e sulla mancata assunzione di responsabilità.

Forse sarebbe necessario un piano radicale: demolire gli edifici più a rischio, mettere in sicurezza e recuperare i sotterranei, ricostruire rispettando i limiti strutturali del territorio. Restituire dignità ai cittadini, prima che un altro palazzo crolli.

Perché a Foggia, purtroppo, non è stato il primo crollo e non sarà l’ultimo.

Amen. Dio crea, l’uomo distrugge.

A cura di Giuseppe Saldutto, Foggia, 30 dicembre 2025.