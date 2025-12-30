FOGGIA – Dopo l’ordinanza di sgombero e messa in sicurezza per il fabbricato tra via Lucera e via Concetto Marchesi, arriva un atto politico formale: il consigliere comunale Pasquale Cataneo annuncia di aver presentato un’interrogazione scritta urgente rivolta alla sindaca Maria Aida Episcopo per ottenere chiarimenti su tempi, modalità e interventi attivati dall’amministrazione comunale.

Nel documento, Cataneo esprime “vicinanza e solidarietà” ai cittadini coinvolti – residenti e commercianti – richiamando l’Ordinanza sindacale n. 99/2025 contingibile e urgente, che dispone lo sgombero e gli interventi di sicurezza per il fabbricato indicato con precisione anche nei riferimenti catastali.

Al centro della richiesta, la necessità di fare luce su “aspetti da chiarire”, anche alla luce di dichiarazioni contrapposte emerse – viene riportato – tra alcuni cittadini interessati e il primo cittadino. Cataneo riconosce che dai documenti richiamati, sia nell’ordinanza sindacale sia in quella dirigenziale dell’Ufficio Mobilità e Traffico, emergerebbe la necessità di intervenire. Ma, aggiunge, è altrettanto utile conoscere “formalmente quando, come e quanto” il Comune abbia messo in campo le azioni necessarie, sia nella fase emergenziale dello sgombero, sia in prospettiva con misure straordinarie che – l’auspicio – non diventino di lungo periodo.

L’attenzione del consigliere non si ferma all’atto tecnico dello sgombero. Nel comunicato, infatti, viene sottolineato il rischio di lasciare il peso dell’emergenza sulle spalle dei privati cittadini e della solidarietà spontanea. “Il Comune di Foggia – scrive Cataneo – in condizioni positive di bilancio e all’inizio dell’anno non può lasciare solo all’iniziativa di encomiabili privati cittadini foggiani il sostegno ai nuclei familiari” e, insieme, ai commercianti che sarebbero “fortemente penalizzati” dallo sgombero coatto.

Da qui la decisione di sollecitare risposte puntuali: l’interrogazione, viene precisato, è stata inviata “oggi” via Pec istituzionale e mira a ottenere dall’amministrazione un quadro completo di quanto predisposto e di ciò che si intende attuare nell’immediato.

Cataneo aggiunge inoltre un passaggio istituzionale significativo: per “opportuna conoscenza”, e “vista la normativa”, è stato informato anche il Prefetto, a conferma della delicatezza della vicenda e dell’interesse pubblico a una gestione trasparente dell’emergenza.

Il comunicato si chiude con la richiesta di pubblicazione e con i riferimenti del consigliere. Ma il nodo politico resta tutto nelle risposte attese: quali interventi siano stati avviati, quali misure di sostegno e assistenza verranno garantite nell’immediato, e con quali tempi sarà affrontata una situazione che – oltre alla sicurezza – investe direttamente la tenuta sociale di famiglie e attività economiche coinvolte.