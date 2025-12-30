Edizione n° 5931

BALLON D'ESSAI

PEDAGGI AUMENTO // Pedaggi autostradali in aumento da gennaio: scontro politico tra Salvini, Consulta e opposizioni
30 Dicembre 2025 - ore  09:25

CALEMBOUR

VITA LENTICCHIE // Uomo rischia la vita dopo aver mangiato troppe lenticchie: salvato con un intervento
30 Dicembre 2025 - ore  10:06

Home // Manfredonia // Gli affascinanti presepi artistici del prof. Sante De Biase

SANTE DE BIASE Gli affascinanti presepi artistici del prof. Sante De Biase

Nel video dal titolo: “Vent’anni in tre minuti” – 1996-2016

Gli affascinanti presepi artistici del prof. Sante De Biase

Gli affascinanti presepi artistici del prof. Sante De Biase

AUTORE:
Franco Rinaldi
PUBBLICATO IL:
30 Dicembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Gli affascinanti presepi artistici del prof. Sante De Biase
(Nel video dal titolo: “Vent’anni in tre minuti” – 1996-2016)

Il prof. Sante De Biase, brillante artista sipontino, è docente di Arte e Immagine presso la scuola secondaria di primo grado “Gian Tommaso Giordani” di Manfredonia. Pittore, scultore, poeta, disegnatore e ritrattista di grande talento, rappresenta una delle espressioni artistiche più significative della nostra città.

Da anni coltiva con passione la progettazione e la realizzazione di presepi e statuine, opere di straordinaria bellezza e raffinatezza artistica. Nel video “Vent’anni in tre minuti” sono raccolti i presepi artistici ideati e allestiti dal prof. De Biase nel corso del tempo, dal 1996 al 2016, offrendo allo spettatore un suggestivo viaggio tra arte, tradizione e creatività.

2 commenti su "Gli affascinanti presepi artistici del prof. Sante De Biase"

  1. Grandiosamente e straordinariamente visionarie le creazioni presepiali dell’ ecclettico artista Sante De Biase che si rammemora di magie paesaggistiche,popolate da altamente espressive figurazioni statuarie, colte nell’ incanto, nel suo da farsi.

  2. Riassuntivamente suggestivo il bel filmato dell’ amico Franco Rinaldi con il quale ha evidenziato alcune creazioni presepiali, altamente artistiche, del professor Sante De Biase.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

