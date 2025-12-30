MANFREDONIA – Gli affascinanti presepi artistici del prof. Sante De Biase

(Nel video dal titolo: “Vent’anni in tre minuti” – 1996-2016)

Il prof. Sante De Biase, brillante artista sipontino, è docente di Arte e Immagine presso la scuola secondaria di primo grado “Gian Tommaso Giordani” di Manfredonia. Pittore, scultore, poeta, disegnatore e ritrattista di grande talento, rappresenta una delle espressioni artistiche più significative della nostra città.

Da anni coltiva con passione la progettazione e la realizzazione di presepi e statuine, opere di straordinaria bellezza e raffinatezza artistica. Nel video “Vent’anni in tre minuti” sono raccolti i presepi artistici ideati e allestiti dal prof. De Biase nel corso del tempo, dal 1996 al 2016, offrendo allo spettatore un suggestivo viaggio tra arte, tradizione e creatività.