Manfredonia, approvato il nuovo Regolamento dei Controlli Interni. Delle Rose: "Più trasparenza ed efficienza"

Il Consiglio comunale di Manfredonia ha approvato all’unanimità il nuovo sistema integrato dei controlli interni, segnando un passaggio decisivo verso una gestione della cosa pubblica più trasparente, efficiente e orientata ai risultati. Il voto compatto dell’aula rafforza l’obiettivo di rendere il Comune una vera “casa di vetro”, fondata su legalità e responsabilità amministrativa.

L’Assessora agli Affari Generali e al Personale Sara Delle Rose ha espresso gratitudine alla Prima Commissione Consiliare e al suo presidente Daniele Spano per l’approfondito lavoro di analisi che ha portato all’elaborazione del nuovo regolamento.

Il provvedimento introduce cambiamenti concreti per i cittadini. Viene rafforzato il controllo sulla qualità dei servizi, con l’utilizzo sistematico di indagini di soddisfazione per ascoltare e valutare i reali bisogni degli utenti. Sono previste verifiche rigorose su atti, appalti e incarichi, a tutela della trasparenza e della legalità, insieme a un monitoraggio costante del bilancio e delle società partecipate per garantire l’uso corretto delle risorse pubbliche.

Un’attenzione particolare è riservata anche all’efficienza degli uffici, attraverso il controllo dei tempi di risposta e del raggiungimento degli obiettivi programmati. Con il nuovo regolamento, il cittadino assume un ruolo centrale: non più semplice spettatore, ma parte attiva nella valutazione dell’operato comunale.

Il parere degli utenti, raccolto tramite questionari e strumenti di ricerca sociale, insieme alla verifica del rispetto degli standard fissati nelle Carte dei servizi, diventerà un parametro fondamentale per correggere criticità e migliorare in modo continuo qualità, efficienza e trasparenza dell’azione amministrativa.

Lo riporta su Facebook, l’Assessore agli Affari Generali e al Personale Comune di Manfredonia Sara Delle Rose.