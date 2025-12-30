Edizione n° 5931

Home // Manfredonia // Manfredonia, approvato il nuovo Regolamento dei Controlli Interni. Delle Rose: "Più trasparenza ed efficienza"

MANFREDONIA REGOLAMENTO Manfredonia, approvato il nuovo Regolamento dei Controlli Interni. Delle Rose: “Più trasparenza ed efficienza”

Un passaggio decisivo verso una gestione della cosa pubblica più trasparente, efficiente e orientata ai risultati

Manfredonia, approvato il nuovo Regolamento dei Controlli Interni. Delle Rose: "Più trasparenza ed efficienza"

L’Assessora al Personale del Comune di Manfredonia, Sara Delle Rose

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Dicembre 2025
Manfredonia // Politica //

Il Consiglio comunale di Manfredonia ha approvato all’unanimità il nuovo sistema integrato dei controlli interni, segnando un passaggio decisivo verso una gestione della cosa pubblica più trasparente, efficiente e orientata ai risultati. Il voto compatto dell’aula rafforza l’obiettivo di rendere il Comune una vera “casa di vetro”, fondata su legalità e responsabilità amministrativa.

L’Assessora agli Affari Generali e al Personale Sara Delle Rose ha espresso gratitudine alla Prima Commissione Consiliare e al suo presidente Daniele Spano per l’approfondito lavoro di analisi che ha portato all’elaborazione del nuovo regolamento.

Il provvedimento introduce cambiamenti concreti per i cittadini. Viene rafforzato il controllo sulla qualità dei servizi, con l’utilizzo sistematico di indagini di soddisfazione per ascoltare e valutare i reali bisogni degli utenti. Sono previste verifiche rigorose su atti, appalti e incarichi, a tutela della trasparenza e della legalità, insieme a un monitoraggio costante del bilancio e delle società partecipate per garantire l’uso corretto delle risorse pubbliche.

Un’attenzione particolare è riservata anche all’efficienza degli uffici, attraverso il controllo dei tempi di risposta e del raggiungimento degli obiettivi programmati. Con il nuovo regolamento, il cittadino assume un ruolo centrale: non più semplice spettatore, ma parte attiva nella valutazione dell’operato comunale.

Il parere degli utenti, raccolto tramite questionari e strumenti di ricerca sociale, insieme alla verifica del rispetto degli standard fissati nelle Carte dei servizi, diventerà un parametro fondamentale per correggere criticità e migliorare in modo continuo qualità, efficienza e trasparenza dell’azione amministrativa.

Lo riporta su Facebook, l’Assessore agli Affari Generali e al Personale Comune di Manfredonia Sara Delle Rose.

2 commenti su "Manfredonia, approvato il nuovo Regolamento dei Controlli Interni. Delle Rose: “Più trasparenza ed efficienza”"

  1. Per una carta d’identità bisogna andare alle 5 di mattina,aspettare l’apertura e prendere il numero.
    Dove sta l efficienza?
    Per le partecipate Manfredonia è più sporca di prima…ma di cosa parlate?
    Io mi sento molto lontano da questo comune…

Lascia un commento

LASCIA UN COMMENTO