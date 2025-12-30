Edizione n° 5931

BALLON D'ESSAI

PEDAGGI AUMENTO // Pedaggi autostradali in aumento da gennaio: scontro politico tra Salvini, Consulta e opposizioni
30 Dicembre 2025 - ore  09:25

CALEMBOUR

VITA LENTICCHIE // Uomo rischia la vita dopo aver mangiato troppe lenticchie: salvato con un intervento
30 Dicembre 2025 - ore  10:06

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, Rotice: “Ricucito il rapporto con i tifosi”

ROTICE TIFOSI Manfredonia, Rotice: “Ricucito il rapporto con i tifosi”

Il calcio è fatto di episodi, ma alla fine lo facciamo solo per passione, perché noi presidenti ci mettiamo anche soldi

Manfredonia, Rotice: “Ricucito il rapporto con i tifosi”

Gianni Rotice - Fonte Immagine: tuttocalciopuglia.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Dicembre 2025
Manfredonia // Sport //

“I primi sei mesi del 2025 si sono decisi negli ultimi minuti del match di Ugento. Il calcio è fatto di episodi, ma alla fine lo facciamo solo per passione, perché noi presidenti ci mettiamo anche soldi”. Così il presidente Gianni Rotice del Manfredonia, durante il Gran Galà del calcio su Antenna Sud.

Rotice esprime la sua comprensione per chi decide di gettare la spugna: “Quando ci metti l’anima e tutto viene strumentalizzato, non è facile. Tutti sanno cosa è successo a giugno. Siamo ripartiti con un progetto di discontinuità, soprattutto per chi pensa all’io invece che al noi”.

Nonostante le difficoltà iniziali, il rapporto con i tifosi è stato ricucito: “Quando ci siamo confrontati faccia a faccia con i sostenitori, abbiamo capito che eravamo stati usati come strumenti di qualcuno. È bellissimo vedere così tanta gente allo stadio oggi”.

Lo riporta tuttocalciopuglia.com.

1 commenti su "Manfredonia, Rotice: “Ricucito il rapporto con i tifosi”"

  1. Devi salire di categoria !!! C’è ancora il regalo fatto dal vecchio presidente di Benedetto!!! Cozzolino da solo per 10 anni ha fatto più di te !!! Vergognati sai solo apparire sui giornali la gente non dimendicato il male che hai fatto !!!

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Voler togliere il dubbio dalle nostre teste è come volere togliere l’aria ai nostri polmoni.” Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO