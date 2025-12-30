Manfredonia, Rotice: “Ricucito il rapporto con i tifosi”

“I primi sei mesi del 2025 si sono decisi negli ultimi minuti del match di Ugento. Il calcio è fatto di episodi, ma alla fine lo facciamo solo per passione, perché noi presidenti ci mettiamo anche soldi”. Così il presidente Gianni Rotice del Manfredonia, durante il Gran Galà del calcio su Antenna Sud.

Rotice esprime la sua comprensione per chi decide di gettare la spugna: “Quando ci metti l’anima e tutto viene strumentalizzato, non è facile. Tutti sanno cosa è successo a giugno. Siamo ripartiti con un progetto di discontinuità, soprattutto per chi pensa all’io invece che al noi”.

Nonostante le difficoltà iniziali, il rapporto con i tifosi è stato ricucito: “Quando ci siamo confrontati faccia a faccia con i sostenitori, abbiamo capito che eravamo stati usati come strumenti di qualcuno. È bellissimo vedere così tanta gente allo stadio oggi”.

Lo riporta tuttocalciopuglia.com.