MANFREDONIA – Una cittadinanza simbolica, ma dal peso politico e culturale significativo. Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità dei presenti un ordine del giorno che introduce lo «jus scholae onorario» attraverso l’iniziativa «Sipontini come noi», un riconoscimento destinato ai minori di origine straniera che vivono e studiano in città.

L’atto, proposto dal gruppo consiliare Europa Verde, punta a tradurre in un gesto pubblico ciò che nelle aule scolastiche è già realtà quotidiana: bambine e bambini che crescono a Manfredonia, condividono lingua, regole e relazioni, partecipano alla vita scolastica e costruiscono legami e identità insieme ai coetanei.

Cuore dell’iniziativa è una cerimonia annuale, fissata a partire dal 20 novembre, Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia. In quella data il sindaco, previo invito alle famiglie, consegnerà un attestato di «cittadinanza onoraria» ai minori di origine straniera iscritti nelle scuole del territorio. Sull’attestato comparirà il motto «Sipontino come noi», scelto per ribadire un’idea di appartenenza che non si misura solo con l’anagrafe, ma con i percorsi di vita, di studio e di partecipazione.

Dal punto di vista giuridico l’iniziativa non modifica le norme nazionali sulla cittadinanza. Proprio per questo assume un valore politico: segnala, a livello locale, l’esistenza di un bisogno di riconoscimento e di un dibattito aperto nel Paese. La cittadinanza onoraria non attribuisce diritti amministrativi, ma rafforza un messaggio chiaro: l’integrazione non è un traguardo astratto, bensì un processo che passa dai servizi, dai quartieri e soprattutto dalla scuola, luogo in cui si impara a stare insieme e a rispettare regole comuni.

Nel testo dell’ordine del giorno si sottolinea che i giovani di origine straniera «vivono e studiano nella nostra città» e che la scuola rappresenta il primo spazio di inclusione reale. È qui che si formano competenze, ma anche senso civico e responsabilità. In questa prospettiva, l’attestato vuole essere al tempo stesso un segno di benvenuto e uno stimolo: riconoscere i ragazzi come soggetti attivi della comunità significa chiamarli alla partecipazione, non lasciarli ai margini.

Europa Verde definisce l’iniziativa un atto di civiltà e ringrazia il sindaco Domenico La Marca e l’intero Consiglio comunale per il voto unanime. Nelle intenzioni dei proponenti, l’appuntamento potrà diventare stabile, capace di unire famiglie, scuole e istituzioni in un momento pubblico di condivisione. In un contesto in cui il tema dell’immigrazione è spesso ridotto a slogan, Manfredonia sceglie una strada diversa: partire dall’infanzia e dall’istruzione per costruire coesione sociale.

Per la città si tratta anche di un banco di prova comunicativo. La riuscita dell’iniziativa dipenderà dalla capacità di coinvolgere le scuole, ascoltare le famiglie, evitare ritualità vuote e valorizzare storie e percorsi individuali. Perché la cittadinanza, prima di essere un timbro, è una pratica quotidiana. E, come ricorda il motto scelto, può cominciare anche da un semplice attestato: «Sipontino come noi».

L’ordine del giorno nasce dall’osservazione di un dato ormai strutturale: nelle classi di Manfredonia, come in molte città italiane, sono presenti studenti che, pur non avendo la cittadinanza italiana, crescono di fatto nel contesto locale. Per loro, spiegano i promotori, la scuola rappresenta la principale «porta d’ingresso» nella comunità: amicizie, attività sportive, progetti didattici e iniziative di volontariato diventano strumenti di radicamento. L’attestato intende dare visibilità a questo percorso, riducendo la distanza simbolica che spesso separa il riconoscimento sociale dalle procedure amministrative.

Non si tratta, dunque, di una cerimonia celebrativa fine a sé stessa. L’idea è che l’appuntamento del 20 novembre possa aprire ogni anno un momento di riflessione pubblica sui diritti dell’infanzia e sulla partecipazione: dalla lotta alla dispersione scolastica all’accesso ai servizi, fino al contrasto di stereotipi e discriminazioni. In questo quadro, il Comune potrà valorizzare i progetti già attivi nelle scuole e nelle associazioni del territorio, creando una rete tra istituzioni, docenti e realtà sociali.

La scelta dell’espressione «jus scholae onorario» richiama il dibattito nazionale su una possibile riforma che leghi l’acquisizione della cittadinanza alla frequenza scolastica. A Manfredonia, intanto, il segnale è chiaro: la scuola fa cittadinanza.