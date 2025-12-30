Manfredonia, svolta nella cardiologia territoriale: tornano ecocardio, Holter e test da sforzo

La Commissione Salute di Manfredonia annuncia importanti miglioramenti nei servizi ambulatoriali di cardiologia sul territorio. Presso la cardiologia territoriale è stata acquistata e installata una nuova sonda per ecocardiogramma; inoltre, a partire dal 13 gennaio 2026, sarà aperta l’agenda per le visite ecocardiografiche, finora non disponibili nel distretto.

Grazie alla collaborazione con la direzione di distretto, guidata dalla dottoressa Carmela Fiore, è stato inoltre attivato per la prima volta un servizio di visite cardiologiche domiciliari, con due specialisti dedicati.

In ambito ospedaliero sono giunte le nuove apparecchiature per Holter cardiaco e test da sforzo, che consentiranno la riattivazione di servizi precedentemente sospesi. Il collaudo dei macchinari è previsto per il 12 gennaio 2026, a cui seguirà la riapertura delle agende di prenotazione.

Grande soddisfazione viene espressa anche per la riattivazione, dopo circa sette anni, della Struttura Complessa di Anestesia dell’ospedale di Manfredonia, affidata al dottor Pierdomenico Carone, proveniente dalla struttura sanitaria “Mons. R. Dimiccoli” di Barletta. Si tratta di un passaggio significativo per il rafforzamento dell’attività operatoria del presidio ospedaliero sipontino.

La Commissione sottolinea infine come il dialogo costante e la collaborazione tra istituzioni, direzione generale, ospedale e distretto rappresentino elementi fondamentali per ottenere risultati concreti e duraturi a tutela della salute dei cittadini, nella consapevolezza che solo attraverso un impegno continuo sarà possibile affrontare le criticità del sistema sanitario locale.