Edizione n° 5931

BALLON D'ESSAI

PEDAGGI AUMENTO // Pedaggi autostradali in aumento da gennaio: scontro politico tra Salvini, Consulta e opposizioni
30 Dicembre 2025 - ore  09:25

CALEMBOUR

VITA LENTICCHIE // Uomo rischia la vita dopo aver mangiato troppe lenticchie: salvato con un intervento
30 Dicembre 2025 - ore  10:06

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, svolta nella cardiologia territoriale: tornano ecocardio, Holter e test da sforzo

COMMISSIONE SALUTE MF Manfredonia, svolta nella cardiologia territoriale: tornano ecocardio, Holter e test da sforzo

La Commissione Salute di Manfredonia annuncia importanti miglioramenti nei servizi ambulatoriali di cardiologia sul territorio

Manfredonia, svolta nella cardiologia territoriale: tornano ecocardio, Holter e test da sforzo

Manfredonia, svolta nella cardiologia territoriale: tornano ecocardio, Holter e test da sforzo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Dicembre 2025
Manfredonia // Politica //

La Commissione Salute di Manfredonia annuncia importanti miglioramenti nei servizi ambulatoriali di cardiologia sul territorio. Presso la cardiologia territoriale è stata acquistata e installata una nuova sonda per ecocardiogramma; inoltre, a partire dal 13 gennaio 2026, sarà aperta l’agenda per le visite ecocardiografiche, finora non disponibili nel distretto.

Grazie alla collaborazione con la direzione di distretto, guidata dalla dottoressa Carmela Fiore, è stato inoltre attivato per la prima volta un servizio di visite cardiologiche domiciliari, con due specialisti dedicati.

In ambito ospedaliero sono giunte le nuove apparecchiature per Holter cardiaco e test da sforzo, che consentiranno la riattivazione di servizi precedentemente sospesi. Il collaudo dei macchinari è previsto per il 12 gennaio 2026, a cui seguirà la riapertura delle agende di prenotazione.

Grande soddisfazione viene espressa anche per la riattivazione, dopo circa sette anni, della Struttura Complessa di Anestesia dell’ospedale di Manfredonia, affidata al dottor Pierdomenico Carone, proveniente dalla struttura sanitaria “Mons. R. Dimiccoli” di Barletta. Si tratta di un passaggio significativo per il rafforzamento dell’attività operatoria del presidio ospedaliero sipontino.

La Commissione sottolinea infine come il dialogo costante e la collaborazione tra istituzioni, direzione generale, ospedale e distretto rappresentino elementi fondamentali per ottenere risultati concreti e duraturi a tutela della salute dei cittadini, nella consapevolezza che solo attraverso un impegno continuo sarà possibile affrontare le criticità del sistema sanitario locale.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Voler togliere il dubbio dalle nostre teste è come volere togliere l’aria ai nostri polmoni.” Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO