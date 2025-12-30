Edizione n° 5930

BALLON D'ESSAI

AGNELLI // Maria Sole Agnelli: il patrimonio tra dividendi Exor e asset immobiliari
29 Dicembre 2025 - ore  09:14

CALEMBOUR

MENDICO // Paolo Mendico, lo sfogo del padre: “A scuola hanno mentito, le chat parlano chiaro”
29 Dicembre 2025 - ore  09:09

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Attualità // Michel Hunziker, Capodanno in Messico: resort di lusso e jungle gym

VACANZA Michel Hunziker, Capodanno in Messico: resort di lusso e jungle gym

Il Corasol Costa Beach Residences a Playa del Carmen offre appartamenti da 300mq per 1 milione e mezzo di euro

Michel Hunziker, Capodanno in Messico: resort di lusso e jungle gym

ph Leggo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Dicembre 2025
Attualità // Il diavolo spettegola //

Capodanno esotico per Michelle Hunziker, che ha deciso di volare in Messico con la famiglia per concludere in bellezza il 2025. Dopo aver trascorso le vacanze di Natale sulle Dolomiti, tra neve soffice e scarponcini pesanti, la spumeggiante conduttrice tv ha preferito indossare il bikini per festeggiare l’inizio del nuovo anno. E così è partita per un resort di lusso affacciato sul mare, insieme alle figlie Sole e Celeste Trussardi, e naturalmente Aurora Ramazzotti con Goffredo Cerza e il piccolo Cesare.

Dove sono andati

Pur non avendo dichiarato esplicitamente la meta scelta per le vacanze di capodanno, gli osservatori più attenti hanno carpito molti dettagli utili partendo dalle foto che Michelle e Aurora hanno postato sui loro social. Eccole dunque “scoperte” a Playa del Carmen, una rinomata località balneare del Sud America. Per godere appieno le bellezze della costa caraibica, la famiglia ha riservato un appartamento presso il Corasol Costa Beach Residences, un complesso residenziale a 5 stelle che contiene al suo interno gallerie d’arte e jungle gym.

Costi e lussi

Ben 66 appartamenti, ognuno si estende su circa 300mq, con 3-4 camere da letto e altrettanti bagni, muniti tutti di piscine private e terrazze panoramiche, con vista sull’oceano. Il Beach Club riservato ha oltre 132 metri di spiaggia, spa, ristoranti, market, uno studio yoga, e persino un parco acquatico. È di quasi 1 milione e mezzo di euro il costo per l’acquisto di un singolo appartamento, ma si può fare un abbonamento Family a partire da 42.500 euro.

Lo riporta Leggo.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Voler togliere il dubbio dalle nostre teste è come volere togliere l’aria ai nostri polmoni.” Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO