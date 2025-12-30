Michel Hunziker, Capodanno in Messico: resort di lusso e jungle gym

Capodanno esotico per Michelle Hunziker, che ha deciso di volare in Messico con la famiglia per concludere in bellezza il 2025. Dopo aver trascorso le vacanze di Natale sulle Dolomiti, tra neve soffice e scarponcini pesanti, la spumeggiante conduttrice tv ha preferito indossare il bikini per festeggiare l’inizio del nuovo anno. E così è partita per un resort di lusso affacciato sul mare, insieme alle figlie Sole e Celeste Trussardi, e naturalmente Aurora Ramazzotti con Goffredo Cerza e il piccolo Cesare.

Dove sono andati

Pur non avendo dichiarato esplicitamente la meta scelta per le vacanze di capodanno, gli osservatori più attenti hanno carpito molti dettagli utili partendo dalle foto che Michelle e Aurora hanno postato sui loro social. Eccole dunque “scoperte” a Playa del Carmen, una rinomata località balneare del Sud America. Per godere appieno le bellezze della costa caraibica, la famiglia ha riservato un appartamento presso il Corasol Costa Beach Residences, un complesso residenziale a 5 stelle che contiene al suo interno gallerie d’arte e jungle gym.

Costi e lussi

Ben 66 appartamenti, ognuno si estende su circa 300mq, con 3-4 camere da letto e altrettanti bagni, muniti tutti di piscine private e terrazze panoramiche, con vista sull’oceano. Il Beach Club riservato ha oltre 132 metri di spiaggia, spa, ristoranti, market, uno studio yoga, e persino un parco acquatico. È di quasi 1 milione e mezzo di euro il costo per l’acquisto di un singolo appartamento, ma si può fare un abbonamento Family a partire da 42.500 euro.

Lo riporta Leggo.it