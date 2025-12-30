Edizione n° 5931

30 Dicembre 2025 - ore  09:25

30 Dicembre 2025 - ore  10:06

Home // Foggia // Partecipate, ok del Consiglio: obiettivi 2025-2026 tra bilanci, trasporti e rifiuti

CONSIGLIO VIA LUCERA Partecipate, ok del Consiglio: obiettivi 2025-2026 tra bilanci, trasporti e rifiuti

In Comune l’incontro con le famiglie evacuate di via Lucera

CONSIGLIO COMUNALE, ARCHIVIO - PH ENZO MAIZZI

CONSIGLIO COMUNALE, ARCHIVIO - PH ENZO MAIZZI

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
30 Dicembre 2025
Foggia // Politica //

FOGGIA – Ultimo Consiglio comunale dell’anno a Foggia e seduta densa di temi: dall’assetto delle società partecipate agli obiettivi di gestione 2025-2026, fino all’approvazione di una variazione di Bilancio. In aula si è discusso della situazione aggiornata al 31 dicembre 2024 e degli indirizzi che guideranno le aziende pubbliche e collegate al Comune nei prossimi due anni.

Il quadro fotografato riguarda le partecipazioni dirette e indirette dell’ente. Il Comune è socio unico di ATAF S.p.A. (trasporto pubblico locale), AMGAS S.p.A. (distribuzione gas), AM SERVICE S.r.l. (servizi strumentali e tecnologici), ed è socio di minoranza in AMIU PUGLIA S.p.A. (igiene urbana).

Sul fronte delle partecipazioni indirette, invece, prevalgono società in liquidazione o prive di operatività effettiva: tra queste Foggia Servizi, Daunia Ambiente, AMICA Gestioni e Pugliatech, indicata come di fatto inattiva.

A illustrare la relazione è stato l’assessore Davide Emanuele, che ha evidenziato la conformità dell’assetto partecipativo al quadro normativo e l’assenza, allo stato, di condizioni tali da imporre razionalizzazioni o dismissioni. La delibera di presa d’atto è passata con 19 voti favorevoli e 7 contrari, con pareri tecnici e del Collegio dei Revisori richiamati in aula.

Capitolo obiettivi: per il biennio 2025-2026 sono stati definiti indirizzi generali e specifici, con un filo conduttore dichiarato: bilanci non in perdita, programmazione attenta e misure correttive in corso d’esercizio, oltre a regole di trasparenza sugli acquisti (Mercato elettronico, convenzioni Consip e più preventivi anche sotto soglia).

Per ATAF, tra gli obiettivi spiccano il miglioramento dell’organizzazione interna e la riqualificazione del personale, la contrattazione di secondo livello per l’adeguamento dei costi, la progettazione di un impianto fotovoltaico per alimentare i mezzi elettrici, oltre a pensiline intelligenti e validatrici contactless e un potenziamento di comunicazione e marketing. In più, fissato un target: +5% dei ricavi da titoli di viaggio.

Per AMGAS il focus è sulla modernizzazione: prevista la sostituzione del parco contatori con smart meter (350 unità, con dotazioni accessorie).

Per AMIU Puglia, invece, l’orizzonte è riorganizzazione e incremento della differenziata: programmazione del porta a porta per le utenze domestiche, procedure per cassoni intelligenti e campagne di sensibilizzazione ambientale. Per AM Service gli obiettivi guardano alla macchina comunale: riordino e censimento dei database e digitalizzazione degli archivi storici. La seduta si è chiusa con due emendamenti approvati e con il via libera alla variazione di Bilancio. Ma a margine del Consiglio si è aperto un altro fronte, quello dell’emergenza abitativa: una delegazione di famiglie costrette a lasciare un palazzo evacuato in via Lucera è stata ricevuta in Comune dalla sindaca Maria Aida Episcopo, che ha ribadito solidarietà e impegno dell’apparato comunale e dei servizi coinvolti per trovare soluzioni immediate.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

LASCIA UN COMMENTO