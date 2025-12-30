Roaming Ue 2026: più gigabyte e nuovi Paesi inclusi

Dal 1° gennaio 2026 entra in vigore una nuova fase del roaming europeo che permette di navigare di più a costi più bassi e di estendere i vantaggi anche a Moldavia e Ucraina. Grazie alla politica del Roaming Like at Home, sarà possibile utilizzare minuti, SMS e dati mobili in altri Paesi Ue come se si fosse nel proprio Stato di residenza.

Aumento dei GB disponibili

Fino al 31 dicembre 2025, i gigabyte inclusi nelle offerte erano calcolati dividendo il valore della propria offerta (IVA esclusa) per 1,30 e moltiplicando per due. Dal 2026 la divisione sarà per 1,10, aumentando di fatto i GB a disposizione degli utenti. Gli operatori possono applicare condizioni ancora più favorevoli su base volontaria. Alcuni operatori più piccoli possono richiedere ad Agcom deroghe motivabili economicamente per non rispettare pienamente la normativa, ma si tratta di eccezioni valutate caso per caso.

Riduzioni progressive fino al 2032

La normativa prevede un calo progressivo del costo dei dati all’ingrosso per i prossimi anni:

2022: 2,00 €/GB

2023: 1,80 €/GB

2024: 1,55 €/GB

2025: 1,30 €/GB

2026: 1,10 €/GB

2027-2032: 1,00 €/GB

I costi per chiamate ed SMS restano invariati, con un massimo rispettivamente di 0,019 €/minuto e 0,003 €/SMS. Dopo il 2027, non sono previste altre modifiche fino al 2032, data di scadenza del Roaming Like at Home.

Paesi inclusi ed esclusi

Dal 2026, il roaming senza sovrapprezzi comprenderà Antille Francesi, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Guyana Francese, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Mayotte, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Réunion, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Moldavia e Ucraina.

La Svizzera resta a discrezione dei singoli operatori, mentre il Regno Unito non è più incluso a seguito della Brexit. Alcuni operatori italiani continueranno a prevedere offerte dedicate caso per caso per il Regno Unito.

Lo riporta tg24.sky.it.