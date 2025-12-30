Edizione n° 5931

San Severo, bufera sull'assenza all'assemblea AIP: "Colangelo senza voce sul futuro dell'acqua pubblica"

AIP INDIGESTA San Severo, bufera sull’assenza all’assemblea AIP: “Colangelo senza voce sul futuro dell’acqua pubblica”

Scoppia la polemica politica dopo l’assemblea dei sindaci pugliesi dell’Autorità Idrica Pugliese (AIP), tenutasi alla Fiera del Levante di Bari

Consigliere Leonardo Irmici 1

Consigliere Leonardo Irmici

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
30 Dicembre 2025
Politica // San Severo //

SAN SEVERO – Scoppia la polemica politica dopo l’assemblea dei sindaci pugliesi dell’Autorità Idrica Pugliese (AIP), tenutasi alla Fiera del Levante di Bari e considerata decisiva per la governance del servizio idrico integrato e per la gestione dell’Acquedotto Pugliese (AQP) nei prossimi anni. Secondo i consiglieri comunali Anna Maria Damone e Leonardo Irmici, del gruppo consiliare “Con San Severo”, la città sarebbe rimasta “senza rappresentanza” in un passaggio cruciale: “La sindaca Lidya Colangelo e l’intera maggioranza – affermano – non hanno partecipato all’assemblea, lasciando San Severo priva di voce in un momento storico per i prossimi 20 anni”.

Nel mirino dell’opposizione finisce, in particolare, la votazione che avrebbe portato all’elezione dei componenti del Comitato di controllo, organismo chiamato a vigilare su bilanci, investimenti e strategie idriche. “Mentre 257 sindaci pugliesi eleggevano i 15 membri del Comitato – incalzano Damone e Irmici – San Severo ha scelto l’assenza. Una scelta che conferma un’inadeguatezza cronica dell’amministrazione locale, incapace di presidiare i tavoli dove si decide davvero”.

Consigliera Anna Maria Damone
Consigliera Anna Maria Damone

L’accusa è pesante e tocca un nervo scoperto: la gestione dell’acqua come bene pubblico e come risorsa strategica, tema che in Puglia – tra emergenze idriche e necessità di investimenti infrastrutturali – è tornato con forza al centro del dibattito. “La battaglia per l’acqua dolce – sottolineano i consiglieri – è una frontiera globale delle politiche territoriali. Eppure l’amministrazione Colangelo, sostenuta da tutti i partiti di maggioranza, dimostra di non essere all’altezza di guidare San Severo su questioni così determinanti”.

Nel comunicato del gruppo “Con San Severo” viene richiamato anche un passaggio amministrativo che, a loro dire, sarebbe stato ignorato da Palazzo di Città. “ANCI Puglia – spiegano – aveva già da settembre 2025 inviato ai Comuni la bozza di delibera consiliare per l’adesione alla società veicolo ‘Acqua Comune’, con gli adempimenti necessari per il trasferimento delle azioni AQP. A San Severo, però, non se n’è mai discusso”. Un’omissione che per l’opposizione non sarebbe casuale, ma sintomo di una linea politica precisa: “Rivela disinteresse per decisioni che incidono su tariffe, qualità del servizio e investimenti. Si preferiscono propaganda e passerelle rispetto a responsabilità concrete”.

Il punto politico, per Damone e Irmici, è anche un altro: la possibilità – mancata – di far pesare San Severo negli equilibri della futura governance. “La città – sostengono – si lascia sfuggire la chance di sedere nel Comitato di controllo AQP, che gestirà il servizio idrico integrato per 20 anni a partire dal 2026”. Da qui la domanda, affidata a toni durissimi: “Perché i rappresentanti della maggioranza si sono candidati, se l’obiettivo è collezionare solo brutte figure? Questa assenza clamorosa tradisce i cittadini”.

L’episodio, nella lettura dell’opposizione, si inserisce in un quadro più ampio di scarsa capacità di rappresentanza istituzionale. “Da anni – concludono – San Severo attende un’amministrazione capace di difendere gli interessi locali nei tavoli decisivi, non di abdicare a essi”.

Ora l’attenzione si sposta sulle eventuali controdeduzioni della sindaca e della maggioranza, chiamate a chiarire le ragioni della mancata partecipazione e, soprattutto, quale strategia intenda portare avanti San Severo sul dossier acqua: un tema che, tra costi in bolletta, qualità del servizio e investimenti attesi, incide direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini e sul futuro del territorio.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

