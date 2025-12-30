Edizione n° 5931

PEDAGGI AUMENTO // Pedaggi autostradali in aumento da gennaio: scontro politico tra Salvini, Consulta e opposizioni
30 Dicembre 2025 - ore  09:25

VITA LENTICCHIE // Uomo rischia la vita dopo aver mangiato troppe lenticchie: salvato con un intervento
30 Dicembre 2025 - ore  10:06

Scudetto, Zola tra cuore e ragione: «Inter la più forte, ma io dico Napoli»

ZOLA CUORE Scudetto, Zola tra cuore e ragione: «Inter la più forte, ma io dico Napoli»

Gianfranco Zola guarda al 2026 con lo sguardo di chi ha vinto e vissuto in piazze diverse, ma con un legame speciale con Napoli

Supercoppa senza appelli: Napoli-Milan, chi sbaglia si fa male

Napoli-Milan - Fonte Immagine: gazzetta.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Dicembre 2025
Santa Maradona Football Club // Sport //

Gianfranco Zola guarda al 2026 con lo sguardo di chi ha vinto e vissuto in piazze diverse, ma con un legame speciale con Napoli, dove conquistò lo storico scudetto del 1989-90. In un’intervista, l’ex fantasista ha fotografato la corsa al titolo mettendo insieme analisi e romanticismo: «La più forte, anche se di poco, per me è l’Inter. Però sono un romantico: dico Napoli per ciò che ha rappresentato nella mia vita». Un amore dichiarato senza filtri: «Il mio primogenito è nato lì e lì ho ricevuto tantissimo».

Napoli, il “metodo” Conte e la mano di De Laurentiis
Per Zola, la dimensione raggiunta dagli azzurri è figlia di una dirigenza capace di investire e scegliere i momenti giusti. Il punto di svolta, nella sua lettura, è l’arrivo di Antonio Conte: scudetto e Supercoppa come certificazione di una mentalità vincente e di una squadra che ha imparato a reggere la pressione. Ma non è solo campo: «C’è tanto di De Laurentiis in questa dimensione», sottolinea Zola, citando anche l’immediatezza nelle mosse di mercato e la capacità di non farsi trovare impreparati di fronte agli imprevisti.

Inter, rosa profonda e coraggio nelle scelte
Se il cuore spinge verso il Napoli, la ragione – dice Zola – porta a considerare l’Inter leggermente avanti per completezza: «Ha due uomini di valore altissimo in ogni ruolo», un dettaglio che pesa quando la stagione si allunga tra campionato ed Europa. E qui arriva anche l’apprezzamento per la lucidità societaria: Marotta e Ausilio, secondo lui, hanno avuto coraggio nel prendere decisioni in giornate complicate, quando pesavano ancora scorie e delusioni. Un segnale di solidità, oltre i risultati.

Milan, Roma e gli allenatori come fattore
Nella griglia scudetto, Zola inserisce anche il Milan di Allegri, pur senza spingersi fino a indicarlo come favorito: «Ha un vissuto che parla per lui», e soprattutto una personalità che può “assorbire” le difficoltà. Il tema, però, è più ampio: oggi il tecnico fa (ancora) la differenza. Zola cita esempi e percorsi: chi ricostruisce, chi rilancia, chi evolve. E su Gasperini è convinto: «L’ultimo Gasp è addirittura evoluto: prima era solo verticalità, adesso è anche palleggio». Tradotto: idee nuove su una base già forte, con la Roma come possibile nuova tappa di un percorso da protagonista.

Cagliari e le sorprese: «Identità e cervello»
C’è spazio anche per la Sardegna di Zola. E per un Cagliari che, dopo un avvio in salita, ha trovato equilibrio: merito – dice – di Fabio Pisacane, capace di “modellare” la squadra su un calcio di intelligenza, senza rinunciare a giocarsela anche contro avversari più attrezzati. Un’identità netta e riconoscibile: la prima cosa che, in Serie A, ti tiene lontano dai guai.

I nomi per il 2026: da Esposito a Hojlund
Guardando ai singoli, Zola indica profili pronti a incidere: Pio Esposito e Scamacca come “regali” per la Nazionale, ma anche Hojlund, attaccante che – nelle sue parole – può accendere partite e tifoserie. E poi i big già decisivi: Lautaro Martinez, Thuram, fino agli uomini di panchina che spostano gli equilibri con scelte e gestione.

Nazionale, l’allarme di Zola: «La storia non può permetterselo»
Il capitolo più sentito resta l’Italia. Con i playoff verso il Mondiale, Zola è netto: «Non può permetterselo la storia del nostro calcio». Dopo due qualificazioni mancate, serve una reazione collettiva: ambiente, fiducia, sostegno. «Ognuno, stampa inclusa, deve avere un ruolo e creare atmosfera», perché il peso della maglia non è un fardello, ma un dovere. E il ct Gattuso va accompagnato anche dalla sorte, sperando in un reparto offensivo sempre più ricco: Kean e Retegui, ma anche nuove alternative pronte a esplodere.

Cuore azzurro, ragione nerazzurra: per Zola la corsa è apertissima. E, come spesso accade, la differenza la faranno dettagli, coraggio e nervi.

Lo riporta leggo.it

LASCIA UN COMMENTO