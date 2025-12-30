Foggia. "Hanno rubato, dopo lo sgombero. Sono degli sciacalli, vergogna" (VIDEO)

FOGGIA – La sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, interviene con fermezza in Consiglio comunale sullo sgombero della palazzina di via Lucera, respingendo le accuse di presunto abbandono delle famiglie coinvolte e denunciando quello che definisce un tentativo di strumentalizzazione politica dell’emergenza.

Visibilmente infastidita da alcune dichiarazioni circolate nelle ultime ore, la prima cittadina ha chiarito di non accettare che la vicenda venga utilizzata per alimentare polemiche.

“Non tollero che si sfruttino tragedie che hanno a che fare con la sicurezza delle persone”, ha affermato, sottolineando la gravità della situazione strutturale dell’edificio sgomberato.

Nel suo intervento, Episcopo ha precisato di non riferirsi ai consiglieri comunali, né di maggioranza né di opposizione, ma a esponenti politici esterni all’aula che, a suo dire, starebbero “istigando le masse”. Il riferimento, seppur non centrale nel dibattito istituzionale, è apparso rivolto all’ex consigliere regionale e commissario provinciale della Lega, Joseph Splendido, che aveva sollecitato un intervento diretto del sindaco per la ricerca di soluzioni abitative.

La sindaca ha inoltre rivendicato la propria presenza sul posto già nella serata di domenica, nonostante fosse impegnata a Roma per motivi istituzionali. “Alle 21.30 ero in via Lucera 73 per portare solidarietà alle famiglie. È verificabile anche dal Gps dell’auto di rappresentanza”, ha dichiarato, respingendo ogni accusa di assenza o disinteresse. “È mia abitudine essere presente anche lontano dai riflettori, senza spettacolarizzazioni”.

Sul piano operativo, Episcopo ha assicurato che l’Amministrazione comunale sta valutando tutte le soluzioni possibili, ricordando altri sgomberi avvenuti in città negli ultimi mesi, come quello di corso Giannone e di via Monfalcone, nei quali – ha sottolineato – la sua presenza non è mai mancata.

Rispondendo anche al consigliere di maggioranza Antonio De Sabato, che aveva portato la questione in aula, la sindaca ha spiegato che i Servizi sociali si sono attivati immediatamente, lavorando all’interno del centro polivalente funzionale. “Ero in costante contatto da Roma – ha aggiunto – e sul posto erano presenti l’assessora Mendolicchio, la vicesindaca e altri rappresentanti dell’Amministrazione”.

Al termine di una Giunta definita “urgentissima”, Episcopo si è detta disponibile a un confronto con tutti i consiglieri, ma ha chiesto che il dibattito avvenga con toni rispettosi. “Non sono più disposta a subire attacchi virulenti. Una donna che ricopre una carica istituzionale e che è stata votata da 36.900 cittadini merita rispetto”.

Infine, la sindaca ha chiarito i limiti delle competenze comunali in materia di prevenzione dei reati, ricordando che tali funzioni fanno capo al Ministero dell’Interno e alle forze di polizia statali, mentre ha difeso l’operato della Polizia Locale, definendola “da encomio”.

“Continueremo a lavorare senza risparmiare energie – ha concluso – e a chi vuole costruire un casus belli politico risponderemo con determinazione”.

Lo riporta foggiatoday.it.