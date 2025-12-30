Edizione n° 5930

29 Dicembre 2025

29 Dicembre 2025

Un nuovo volto del neomelodico: cresce l'attesa per il primo album di Filippo Miucci. Ecco 7 inediti

ARTISTA Un nuovo volto del neomelodico: cresce l’attesa per il primo album di Filippo Miucci. Ecco 7 inediti

Dopo un intenso lavoro in studio, l’artista può già vantare sette brani inediti, tutti accompagnati da videoclip ufficiali

Un nuovo volto del neomelodico: cresce l’attesa per il primo album di Filippo Miucci. Ecco 7 inediti

Un nuovo volto del neomelodico: cresce l’attesa per il primo album di Filippo Miucci. Ecco 7 inediti

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
30 Dicembre 2025
Gargano // Manfredonia //

Nel panorama della musica neomelodica si fa strada con determinazione e passione Filippo Miucci, giovane interprete originario di Cagnano Varano (Foggia), classe 1992, che sta costruendo passo dopo passo un percorso artistico solido e autentico.

Dopo un intenso lavoro in studio, l’artista può già vantare sette brani inediti, tutti accompagnati da videoclip ufficiali e disponibili su tutte le principali piattaforme digitali, distribuiti dalla Sea Musica, realtà affermata nel settore musicale neomelodico. Un traguardo importante che testimonia l’impegno costante e la crescita artistica di Miucci, sempre più presente e riconoscibile nel circuito di riferimento.

Tra i progetti più significativi spicca un duetto con Gianni Luna, collaborazione di rilievo che ha contribuito ad accrescere la visibilità e la credibilità dell’artista, confermandone il talento e rafforzandone l’identità musicale.

I suoi brani si distinguono per testi intensi e carichi di emozione, capaci di raccontare storie di vita, sentimenti e quotidianità. Le melodie restano fedeli alla tradizione neomelodica, ma con uno sguardo attuale e moderno, elemento che sta permettendo a Filippo Miucci di conquistare un pubblico sempre più ampio. Ora lo sguardo è rivolto al futuro: manca poco al completamento e all’incisione del primo album ufficiale, un progetto molto atteso che rappresenta una tappa decisiva nella carriera dell’artista. Un lavoro che promette di consolidare quanto già costruito e di aprire un nuovo capitolo nel suo cammino musicale.

Il nome di Filippo Miucci è pronto a farsi spazio nel panorama neomelodico: un percorso ancora giovane, ma già ricco di risultati, ambizione e passione. Un artista da seguire con attenzione.

LASCIA UN COMMENTO