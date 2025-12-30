V edizione del premio nazionale di poesia “Sulle Ali della Libertà”: trionfa Annarita di Paolo

La V edizione del premio nazionale di poesia “Sulle Ali della Libertà”, organizzato dall’Associazione Angeli senza Frontiere, ha celebrato talenti da tutta Italia, da Parma a Foggia, con una serata emozionante venerdì 19 dicembre presso il castello medievale di Sannicandro di Bari. L’evento è stato accompagnato dalle note morriconiane del trio pianoforte-oboe-voce formato da Vincenzo Lisena, Ignazio D’Alto e Beatrice Mastropasqua.

Il concorso, dedicato alla memoria di Alessandro Fariello, il “poeta guerriero” affetto da SMA, è stato magistralmente condotto da Francesca Morrelli e ha visto la partecipazione dei genitori di Alessandro, con momenti di commozione e ricordi intensi.

La giuria, presieduta dal prof. Mario Sicolo, ha selezionato i vincitori tra oltre duecento poesie provenienti dall’Italia e dall’estero. Il primo premio è stato assegnato alla poetessa, scrittrice, docente di filosofia e mental coach Annarita di Paolo, originaria di Fallo (Chieti), con la poesia “Arpocrate”. Il secondo posto è andato a Caterina Landro di Riace con “Grani di silenzio”, mentre il terzo è stato conquistato da Denisa Annamaria Luchian di Foggia con “Dove finisce il rumore”.

Per la sezione Junior, la vincitrice è stata Hillary Lonigro, studentessa di Giovinazzo dell’IISS Ferraris Montalcini di Molfetta, con la poesia “L’alba del domani”, mentre la menzione speciale del Presidente dell’associazione, ing. Vito Plantamura, è andata a Matteo Paolo Garavaldi di Parma con “Natale”.

“L’idea del premio nasce da una promessa fatta ad Alessandro: portare la sua voce oltre i confini della vita”, ha dichiarato Vito Plantamura, sottolineando come il concorso abbia ormai assunto un respiro internazionale grazie alla collaborazione dei soci, dell’amministrazione comunale e dei partner culturali e mediatici.

La vincitrice Annarita di Paolo ha commentato: “Conoscerne la storia e la memoria di Alessandro mi ha fatto comprendere la sincronicità tra la mia scrittura e i temi del silenzio, dell’Infinito e della volontà”.

La VI edizione del premio è già in preparazione: i temi saranno annunciati il 19 gennaio 2026, con la serata conclusiva prevista il 18 dicembre dello stesso anno, sempre a Sannicandro di Bari.