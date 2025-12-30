ROMA – Con il voto finale della Camera, la legge di Bilancio chiude il suo iter parlamentare: 216 sì, 126 no e 3 astenuti. È la quarta manovra del governo Meloni, arrivata al traguardo dopo settimane di trattative interne alla maggioranza e un percorso segnato da ripensamenti, riformulazioni e tensioni culminate nella lunga notte degli ordini del giorno.

Il voto finale e un iter “blindato”

Il via libera decisivo è arrivato poco prima delle 13 a Montecitorio, dopo un passaggio al Senato chiuso nei giorni scorsi e la successiva trasmissione alla Camera per l’ultima lettura. Il provvedimento è stato blindato dal ricorso alla fiducia in entrambi i rami del Parlamento, scelta che ha ridotto gli spazi di intervento parlamentare ma non ha impedito che emergessero frizioni nella stessa maggioranza. Le ultime ore sono state segnate da discussioni concitate e da una pioggia di ordini del giorno, spesso usati dai partiti come strumento politico per segnalare temi rimasti fuori dal testo definitivo.

Schlein all’attacco: “Manovra di austerità, aiuta i più ricchi”

Durissime le opposizioni. Elly Schlein, intervenendo in Aula prima del voto finale, ha definito la manovra “sbagliata” e “di austerità”, accusando il governo di non affrontare seriamente il carovita, le bollette e le liste d’attesa nella sanità. Secondo la segretaria del Pd, il provvedimento favorisce i redditi più alti e penalizza le fasce più deboli, con tagli e scelte che aggravano le disuguaglianze sociali. Nel mirino anche le pensioni, con l’accusa di aver tradito le promesse elettorali e di aver peggiorato, nei fatti, il quadro esistente.

Il clima è rimasto teso fino all’ultimo: in Aula e in Transatlantico non sono mancati cartelli di protesta e scambi polemici tra maggioranza e opposizione, a testimonianza di uno scontro politico che sulla legge di Bilancio è stato tanto acceso quanto simbolico.

Giorgetti: “Salari e conti in ordine. Sulle pensioni margini se l’economia tiene”

Dal fronte del governo, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha difeso l’impianto della manovra rivendicando la tenuta dei conti pubblici e alcune misure a favore del lavoro. In particolare, ha sottolineato la detassazione degli aumenti contrattuali e dei premi di produttività, presentata come un intervento concreto per sostenere i salari.

Sul tema più delicato, quello delle pensioni, Giorgetti ha respinto l’accusa di un aumento automatico dell’età pensionabile, spiegando che l’intervento del governo avrebbe limitato gli scatti previsti. Ha poi aperto alla possibilità di fermare ulteriori aumenti: se nel 2026 i conti pubblici continueranno a essere solidi, l’esecutivo proverà a bloccare anche l’ultimo mese di incremento previsto a partire dal 2027. Una promessa che guarda soprattutto agli equilibri interni alla maggioranza e alle pressioni della Lega.

La protesta sociale

Fuori dal Parlamento, la manovra ha acceso anche la protesta sindacale. L’Unione sindacale di base ha parlato di una legge di Bilancio “di guerra”, criticando le priorità di spesa, il peso dei vincoli europei e un impianto giudicato penalizzante per salari, welfare e diritti sociali.

Cosa succede ora

Con l’approvazione definitiva, la legge di Bilancio è pronta per la pubblicazione e l’entrata in vigore. Sul piano politico, però, il provvedimento lascia una scia di tensioni: una maggioranza che ha fatto quadrato sul voto ma resta attraversata da differenze interne e opposizioni decise a trasformare sanità, fisco, carovita e pensioni nei principali terreni di scontro del nuovo anno. Il dossier pensioni, legato all’andamento dei conti pubblici, è destinato a tornare presto al centro del confronto politico.