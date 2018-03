Modifiche investimenti Micro e Piccole Imprese: da 600mila a 1 milione di euro

Di:

Manfredonia – CON atto del dirigente del Servizio Ricerca e Competitività n.64 del 19 gennaio 2011 ( Focus ) si modifica nuovamente l’Avviso per l’erogazione di ‘Aiuti ai programmi di investimento promossi dalle Micro e Piccole Imprese’, approvato con determinazione n.192 del 10 aprile 2010.Per effetto delle modifiche apportate all’Avviso, si applicano le disposizioni che seguono:– Idi aiuto di cui al comma 1 dell’art.13 del Reg. 19 gennaio 2009, n.1, lettere a) e b), sono aumentati:a) al 45% per le microimprese;b) al 45% per le piccole imprese.di cui al comma 7 dell’art.13 del Reg. 19 gennaio 2009, n. 1, lettere a) e b), sono aumentati:a) a euro 600.000,00 in caso di microimprese;b) a euro 1.000.000,00 in caso di piccole imprese.Il contributo aggiuntivo di cui al comma dell’art.13 del Reg. 19 gennaio 2009, n.1, relativo agli investimenti in nuovi macchinari e attrezzature, è esteso alle piccole imprese. Esso non potrà essere superiore al 20% dell’investimento in macchinari e attrezzature e all’importo massimo di euro 100.000,00.Il provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.15 del 27 gennaio 2011.Redazione Stato