Donne insieme contro la violenza ad Ascoli Satriano

Foggia –Dire basta alla piaga, alimentata al riparo delle pareti che delimitano le sfere private (il lavoro, la famiglia), della violenza contro le donne: soprusi, prepotenze, maltrattamenti, attenzioni maniacali che diventano tormento. E’ l’intento del convegno – a ingresso libero – “Donne insieme contro la violenza”, in programma questo pomeriggio,Partita da un’idea dell’ Assessore Comunale di Ascoli,, l’iniziativa ha visto al lavoro un pool di soggetti tra cui La polizia di Stato, l’Associazione Donne Insieme il Centro antiviolenza di Foggia e l’assessorato alle politiche sociali di Foggia e Ascoli Satriano. «Si tratta di affrontare – spiega l’Assessessore Giusy Sciarappa – quella che è la prima causa di morte o invalidità permanente tra la popolazione femminile nella fascia 14-50 anni. E, parlando in particolare di quanto avviene in ambito domestico, di quello che risulta essere il crimine contro le donne più diffuso al mondo: proprio le mura di casa (in teoria il proprio ‘porto sicuro’) spesso diventano invece l’angolo buio nel quale si manifestano le aberrazioni più crudeli». I lavori abbracceranno il tema della violenza di genere a 360 gradi: non solo fisica ma anche psicologica, economica, privata, sessuale, assistita, fino alle forme dello. Il tutto con un obiettivo molto concreto: dare informazioni sugli strumenti giuridici e sociali che consentano di attivare percorsi di prevenzione, tutela delle vittime e individuazione dei responsabili.Per questo, prosegue l’avvocato, «svilupperemo un confronto tra esperti in diversi campi: per mettere in chiaro il fenomeno, le sue diverse declinazioni, i casi più frequenti, le situazioni più a rischio, i suoi non trascurabili contraccolpi psicologici e risvolti sociali». Oltre alla stessa Sciarappa, al convegno interverranno:, Presidentessa dell’Associazione “Donne insieme”,coordinatrice del centro antiviolenza di Foggia, A, ispettore di Polizia della questura di Foggia,Consigliere comunale di Foggia con delega alle politiche abitative e, assessore alle politiche sociali del Comune di Foggia.Redazione Stato