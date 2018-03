Canosa di Puglia, imponeva il pizzo agli ambulanti, arrestato

Di:



Carabinieri della Stazione di Canosa di Puglia hanno arrestato un 55enne del luogo, già noto alle Forze dell'Ordine, con l'accusa di estorsione. L'uomo imponeva ai venditori ambulanti della zona il pagamento di una somma giornaliera di 50 euro per l'esercizio della propria attività. Le successive indagini hanno consentito di appurare che da tempo i commercianti erano sottoposti alle richieste estorsive. A seguito delle denunce presentate ai militari dell'Arma, di fronte all'ennesima richiesta di denaro, l'uomo è stato bloccato e tratto in arresto. Su disposizione della Procura della Repubblica di Trani, il 55enne è stato associato presso la locale casa circondariale.

