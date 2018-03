4 T.O./B – “Il bene può ancora rovinare il male”

Di:

Una grande consolazione: il male ha un limite, è questo è il Bene. “Sei venuto a rovinarci?”, cosi dice l’indemoniato a Gesù. Il male ha paura del Bene, sa che può rovinarlo. Ma quale bene? Il Bene vero, quello che come Gesù “parla con autorità”, cioè un bene irreprensibile, che è concreto, non solo di parole ma di azioni.

Questa vittoria forse non si vede sempre nell’immediato, ma ciò’ non deve spingere il Bene a svendere se stesso, fare compromessi, perdere la sua essenza. In Cristo possiamo costruire la nostra autorità del Bene, cioè crearci quella spina dorsale capace di farci stare ritti davanti al male, certi che non avrà l’ultima parola.

(A cura di Massimiliano Arena – maxare84@gmail.com)