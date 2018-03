Calcio, Manfredonia C5: trasferta a Conversano

Di:

Manfredonia – DOPO la cocente sconfitta in casa contro il Campobasso, i ragazzi di mister Grassi tornano in campo per affrontare in trasferta il Puglia Sapori Conversano. Vincere risulta necessario se si intende restare agganciati al treno playoff. Il Conversano di mister Chiaffarato, a quota 13 punti, anche all’andata mise in difficoltà i Sipontini e sicuramente in casa vorrà rifarsi, mettendo da subito al sicuro il risultato.

Il match sarà molto delicato e il Manfredonia non può sbagliare. Dello stesso parere è il capitano dei biancocelesti Cotrufo: “Dopo il passo falso della scorsa giornata, da adesso in poi dobbiamo affrontare ogni gara come se fosse una finale. Conversano non è un campo semplice, é grande, gommato, diverso dal nostro, ma abbiamo preparato benissimo la partita con il Mister per due settimane, non ci resta che mettere in pratica tutto quello su cui abbiamo lavorato.

Siamo consapevoli che vincere sabato è importante per riscattare anche l’opaca performance offerta contro il Campobasso ma soprattutto perché tutti noi vogliamo raggiungere i playoff e per riuscirci c’è bisogno della prestazione e dei 3 punti”.

Tornano in gruppo gli svedesi Armandt e Legiec, squadra dunque finalmente al completo per mister Miki Grassi. Questi i convocati : Armandt, Accarino, La Torre, De Almeida, Colaianni, Della ragione, Montagna, Spano, Galinanes, Legiec, Cotrufo, Albanese.

(ufficio stampa Manfredonia C5)

Redazione Stato