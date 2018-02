Di:

Manfredonia, 31 gennaio 2018. “Quelle del 4 marzo saranno le elezioni più confuse della storia del nostro Paese: una legge elettorale credo incomprensibile per i cittadini, un’opinione pubblica in cui serpeggia l’incertezza, il rancore ed un forte senso di protesta”. Queste le parole d’apertura dell’intervento dell’On. Massimo D’Alema, ora esponente nazionale di ‘Liberi e Uguali’, all’interno dell’Auditorium ‘Serricchio’ di Manfredonia, per l’apertura della campagna elettorale per le Politiche 2018.

“Gli elettori si troveranno di fronte all’apparenza di un sistema maggioritario uninominale che nasconde un sistema proporzionale, si rischia di votare per un partito e il voto va ad un altro a prescindere della vostra volontà. Quelli che hanno fatto questa legge non li dovete votare, per il vostro bene” ed ancora: “Berlusconi, Renzi e Salvini sono come i ladri di Pisa cioè di giorno litigano e di notte vanno a rubare insieme.”

video



Presenti anche l’ingegnere Antonio Gentile, il candidato alla Camera dei Deputati nel listino proporzionale del collegio di Foggia, Gianluca Ruotolo, e la candidata alla Camera nel Collegio Uninominale Manfredonia-Cerignola, Michela D’Onofrio.

“E’ una campagna elettorale abbastanza difficile questa ma altrettanto decisiva ed anche per questo ringrazio tutti coloro che hanno perorato la mai candidatura nonostante io sia alla mia prima esperienza politica…condivido gli ideali di ‘Liberi e Uguali’ che si distingue per la chiarezza dei suoi valori: libertà, uguaglianza, lavoro, diritti civili e lo testimoniano soprattutto coloro che hanno scelto di far parte di questo nuovo partito, tra cui proprio l’On. Massimo D’Alema”, precisa l’avv. Michela D’Onofrio.

fotogallery statoquotidiano



D’Alema a Manfredonia: queste le elezioni più confuse della storia (F-V) ultima modifica: da

A cura di, ManfredoniaRedazione StatoQuotidiano.it