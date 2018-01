Manfredonia, zona Monticchio: furti e percosse ad anziani

Di:

Manfredonia, 31 gennaio 2018. Qualche giorno fa in Via Monfalcone angolo via Pulsano, e in via Di Sabato, sono avvenuti due furti a distanza di poche ore ai danni di anziani.

Nel primo caso vittima una donna che vive da sola, in un appartamento in Via Monfalcone. Da raccolta dati, l’anziana si è trovata davanti un uomo che sarebbe riuscito a scavalcare il balcone dell’immobile arrampicandosi. In seguito avrebbe minacciato la donna per avere dei soldi. L’uomo avrebbe chiesto alla vittima di consegnarli tutti gli oggetti in oro presenti nell’abitazione. In seguito, si sarebbe diretto verso la porta d’ingresso per far entrare un complice che, una volta nella casa, ha rovistato ovunque fino a prelevare collane e anelli. I ladri sono dunque fuggiti.

Altro furto in via Di Sabato ai danni di una coppia di anziani. I ladri sono entrati dalla porta d’ingresso con un oggetto e avrebbero picchiato le vittime dei fatti, per poi portare via contanti.

Per i fatti sono state esposte due denunce dai familiari delle vittime alle Forze dell’Ordine.

A cura di Claudio Castriotta

