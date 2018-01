de Martino Consiglio Comunale

Foggia. “Desidero esprimere un sincero ringraziamento al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Foggia, Maurizio Ricci, ed al Sindaco di Foggia, Franco Landella, per la decisione di destinare una parte dei fondi raccolti nell’ambito del Festival della Ricerca e dell’Innovazione alla Scuola dell’Infanzia Don Sturzo, al fine di dotare la struttura di un impianto di videosorveglianza utile a scongiurare ed a prevenire atti vandalici. Una richiesta avanzata dai genitori dei piccoli alunni e di cui mi ero fatto personalmente portavoce nei confronti dell’Amministrazione comunale, attraverso una lettera/petizione sottoscritta da me e da circa 60 genitori, riscontrando un impegno ed un interessamento reali e concreti sia da parte del primo cittadino sia da parte degli assessori alla Pubblica Istruzione ed ai Lavori Pubblici, Claudia Lioia ed Antonio Bove. È particolarmente importante che questo annuncio sia stato formulato proprio nel corso della conferenza stampa di presentazione del Festival, a dimostrazione di una collaborazione istituzionale che ha a cuore il futuro del sistema della formazione dei nostri ragazzi, dalle scuole dell’infanzia sino al loro percorso universitario. La donazione dell’Ateneo al Comune di Foggia per l’acquisto degli arredi scolastici è un segnale virtuoso di cui siamo orgogliosi e per il quale ringrazio, come semplice cittadino prima ancora che nella mia veste di consigliere comunale, il Magnifico Rettore”. Salvatore de Martino

Consigliere Comunale Città di Foggia "Primo passo per la videosorveglianza alla scuola Don Sturzo"

