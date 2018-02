Puglia. Sfogo virale dopo bullismo “Non chiamatemi più Piergay”

Di:

“Ciao, sono Pierluigi; per gli amici Pier, Pipè, Piè… per molti sono purtroppo PIERGAY.”

Comincia così il post di Pierluigi Glionna pubblicato sulla sua pagina Facebook domenica 28 gennaio 2018. Un post che è diventato subito virale catturando l’attenzione di tanti, circa tremila persone e più.

Pierluigi è di Spinazzola, aspira a diventare attore e regista ed ha quasi 20 anni. Un ragazzo con i suoi sogni e le sue caratteristiche, come quelle di tanti altri giovani. Agli occhi di alcuni però pare presenti una pecca… è un diverso, un gay.

Scrive il post domenica, dopo l’ennesimo episodio di intolleranza vissuto proprio in quella giornata.

“Stasera ho fatto un brutto salto nel passato; un gruppo di bambini di 13 o 14 anni (anche se a quell’età bambini non lo si è più) mi hanno urlato questo schifoso nomignolo per strada, hanno fatto versi e detto frasi sul mio conto“.

Pierluigi spiega che ha dovuto subire insulti di tale genere sin da bambino, per anni nel corso dei quali si è visto costretto anche a cambiare scuola quando gli atteggiamenti di intolleranza si erano fatti insostenibili.

Quella sera, lui racconta di aver anche provato a dialogare con chi stava pronunciando quegli insulti. Ma quando ha provato ad avvicinarsi, quei ragazzetti sono scappati. E poi comunque: “Mi hanno seguito per tutto il tempo e hanno continuato ancora e ancora ad urlare. Questa non è una questione “Frich e Fricatenn” come molti mi hanno detto per anni. Questa cosa fa male!”.

Già, fa male sentirsi etichettati. Fa male dover constatare che le proprie caratteristiche, solo perché diverse da quelle di una certa cerchia di persone, possono essere additate e fatte addirittura oggetto di scherno.

Essere diversi. Chi non lo è? Chi può dire di avere le stesse identiche peculiarità di un altro? Che peculiarità sarebbero se queste fossero riconoscibili anche nell’altro?

Siamo tutti diversi. Ed il bello sta proprio in quello. La ricchezza di ognuno sta proprio in quello. Che noia sarebbe se fossimo tutti uguali. E cosa ci sarebbe da imparare e da riscoprire nell’altro se fosse esattamente uguale a noi? Nulla.

La diversità ci rende invece speciali. E rende speciale l’altro, il prossimo. Un mondo da esplorare e a cui rivolgere lo sguardo con interesse, con curiosità. Con rispetto.

Quello che sostiene Pierluigi:

“Sono nato in una famiglia in cui la diversità è vista come è realmente: qualcosa di unico, da valorizzare e custodire. Vesto come voglio, alcune volte tutto di nero, altre volte con scarpe rosse, altre ancora indosso un cappello borsalino e altre volte ancora mi faccio i capelli colorati.

Perché? Perché mi piace, mi fa stare bene, è LA MIA VITA.”

Finché non procura male a noi stessi e agli altri, per di più, perché fare della diversità qualcosa contro cui puntare il dito per il solo fatto che si distingue da noi? Non ce n’è alcun motivo. Invece, racconta Pierluigi:

“La mia vita, però, fin dai primi anni delle scuole elementari è stata “macchiata” da voci, insulti, ingiurie sul mio conto… e da quella parola (che eviterò di riscrivere) che leggete lì in alto. Per quasi 10 anni non c’era volta che attraversavo una piazza e non sentivo insultarmi o vedere gente che rideva di me; non potevo entrare in un bar o semplicemente uscire con le mie amiche. PER 10 ANNI. Questo schifo mi ha fatto cambiare scuola superiore perché ogni giorno durante il viaggio di ritorno subivo bullismo.

Questo schifo mi ha fatto rinchiudere dentro casa per un periodo perchè avevo paura di uscire”.

…Queste situazioni sono ancora molto diffuse oggi. In un tempo in cui si parla tanto del valore della tolleranza, della dignità da riconoscere ad ogni essere vivente, tutto questo sembra rimanere per tanti solo un insieme di parole da sciorinare in occasioni ufficiali.

L’intolleranza nei confronti di ogni forma di diversità, in realtà, regna ancora sovrana. Forse perché chi si distingue fa paura rappresentando agli occhi di tanti una rottura di quell’equilibrio, di quell’apatico stato delle cose che tante volte sortisce l’effetto di infondere ‘serenità’.

Ma l’intolleranza non deve essere vista come il ‘normale’ ordine delle cose. Le nuove generazioni non possono vivere in una tale convinzione.

“La cosa che mi dà più rabbia è che sono le nuove generazioni, gli adolescenti, i bambini ad usare questi termini…” scrive a questo proposito Pierluigi “insomma da chi nel 2018 dovrebbe sapere che GAY non è una parolaccia, che GAY un insulto non è.

Non bisogna rimanere impassibili, bisogna agire. Nelle scuole si parla di bullismo, ma evidentemente questa gente è distratta quando se ne parla. Crescete, scoprite, informatevi se siete ignoranti… perché un giorno che uscirete da questo paesino sarete piccoli come formiche e vi accorgerete realmente di com’è il mondo”.

E nelle famiglie, tra gli adulti, trasmettere il valore dell’accettazione dell’altro dovrebbe essere ormai un imperativo morale consolidato. Eppure ancora tanta è la strada da fare in quella direzione. Tanti ancora gli atteggiamenti di non accettazione degli adolescenti, dei bambini, che traggono le loro origini da esempi che vengono dagli adulti.

Questo il richiamo che Pierluigi quindi rivolge al pianeta ‘grandi’, in primis ai genitori.

“Vorrei fare un appello anche a tutti i genitori: insegnate ai vostri figli che il mondo va avanti, che la vita è corta e bisogna vivere esaltando l’amore, l’amicizia, le passioni”.

L’intolleranza assuma varie forme ed aspetti. E colpisce vari tipi di diversità. Ovunque. Non bisogna credere, quindi, quando si è interessati da questa, che essa possa agire solo perché opera precipuamente nel nostro spazio circoscritto. Mentre ciò accade, tanti altri diversi che vivono in altri spazi ne sono colpiti allo stesso modo. Non bisogna mai farsi svilire o scoraggiare dall’intolleranza. Questo conta. Si potrà presentare ovunque. Ma non bisogna mai darle la possibilità di avvilirci.

Una via d’uscita può sempre esserci. Questa deve essere la speranza di cui armarsi. Per andare avanti. Con fiducia.

A cura di Daniela Iannuzzi

