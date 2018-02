CHIRICO' (PH ENZO MAIZZI)

”Il Foggia Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale dei contratti in essere con i calciatori Cosimo Chiricò, Tommaso Coletti, Alejandro Sánchez Benítez e Davide Lodesani. A tutti loro vanno i migliori auguri di grandi soddisfazioni per il prosieguo di carriera da parte di tutta la famiglia del Foggia Calcio”. Area Comunicazione Foggia Calcio Risoluzione con Chiricò, Coletti, Sanchez e Lodesani ultima modifica: da

