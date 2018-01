Sede “Libera” a Monte. FI “Chi combatte la mafia avrà sempre il nostro sostegno”

Di:

Monte Sant’Angelo, 31 gennaio 2018. ”Abbiamo appreso da voci riservate, ma affidabili, che l’Associazione antimafia “LIBERA”, guidata dal suo fondatore don Luigi Ciotti, potrebbe a breve aprire una propria sede a Monte Sant’Angelo.

Se la notizia dovesse trovare conferma, tale scelta e decisione porteranno solo beneficio alla nostra città, perché è conosciuto l’impegno di “LIBERA” a sostegno delle vittime della mafia e della criminalità.

“LIBERA”, come è noto, è una rete di associazioni, cooperative sociali, movimenti e gruppi, scuole, sindacati, diocesi e parrocchie, gruppi scout, coinvolti in un impegno non solo “contro” le mafie, la corruzione, i fenomeni di criminalità e chi li alimenta, ma profondamente “per”: per la giustizia sociale, per la ricerca di verità, per la tutela dei diritti, per una politica trasparente, per una legalità democratica fondata sull’uguaglianza, per una memoria viva e condivisa, per una cittadinanza all’altezza dello spirito e delle speranze della Costituzione.

È chiaro che la presenza nella nostra città di un’associazione di così alto valore sociale e civile non può che far piacere a tutti coloro che si riconoscono nella legalità e nel rispetto degli altri: Monte Sant’Angelo ha bisogno del seme della speranza.

Forza Italia esprime fin da adesso la propria soddisfazione per tale eventualità e auspica che gli attori coinvolti per prendere tale decisione avviino da subito il percorso che porterà ad avere nella nostra città una sede di “LIBERA””.

(fonte: Forza Italia – Sezione di Monte Sant’Angelo)