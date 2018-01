CONTROLLI CARABINIERI TENENZA VIESTE - COMANDO COMPAGNIA DI MANFREDONIA - IMMAGINE D'ARCHIVIO

Di:



Incendiata ancora un auto. Questa volta il fattaccio è avvenuto sul centralissimo viale XXIV. Le fiamme attorno alle 2 e 30 della notte scorsa. Distrutta una Smart di proprietà di un operaio agricolo. Indagano i carabinieri. fonte http://www.ondaradio.info Vieste, auto incendiata nella notte in centro ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.