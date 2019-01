ARIF. Nota dell’assessore di Gioia

Di:

Giunta regionale: approvato su proposta dell’assessore della Regione Puglia alle Risorse agroalimentari, Leonardo di Gioia, il disegno di legge che modifica la legge regionale n.3 del 25 febbraio 2010, istitutiva dell’Arif, l’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e forestali.

All’Arif, nella proposta, vengono così attribuite anche funzioni di supporto all’Osservatorio fitosanitario nella gestione della Xylella fastidiosa, ovvero monitoraggio, prevenzione, estirpazione e comunicazione. L’Agenzia svolgerà, tra le altre cose, anche attività istruttoria per l’eventuale riconoscimento alle aziende agricole di contributi finanziari a fronte dei costi sostenuti per l’attuazione delle misure fitosanitarie e attività amministrativa in materia di interventi conseguenti a calamità naturale da Xylella fastidiosa, finalizzata a garantire alle imprese agricole e alle aziende vivaistiche il diritto di accesso tempestivo al fondo di solidarietà nazionale.

“Oltre a ciò è prevista anche una riforma complessiva della macchina organizzativa al fine di implementare le nuove funzioni e riorganizzare il personale – sottolinea di Gioia – che sarà affidata ad un commissario straordinario per la durata di sei mesi”.