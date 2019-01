Di:

Quando si parla di pagamento del bollo auto si affacciano spesso numerosi dubbi dettati, il più delle volte, da false convinzioni, luoghi comuni, prassi regionali differenti e fake news. Una cosa è certa: il bollo auto è una delle imposte più evase dai contribuenti comuni (per gli imprenditori è l’Iva). E non c’è da meravigliarsi se si considera che le violazioni in materia automobilistica iniziano già dall’assicurazione obbligatoria: gli ultimi dati parlano di ben 5 milioni di auto prive di polizza sulla responsabilità civile.

Ma se è vero che senza copertura assicurativa non si può circolare (e se si viene fermati dalla polizia c’è il sequestro del mezzo), invece chi non paga il bollo può guidare indisturbato: non è in gioco infatti una regola del codice della strada ma una violazione tributaria, peraltro di basso importo. Ecco perché, in buona o in malafede, per dimenticanza o per mancanza di soldi, molti automobilisti continuano ad essere dei piccoli evasori fiscali.

fonte https://www.laleggepertutti.it/273003_bollo-auto-11-soluzioni-a-problemi-quotidiani