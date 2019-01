Confindustria Foggia: auguri al dottor Piazzolla

Di:

Confindustria Foggia esprime i più fervidi auguri di buon lavoro al Direttore Generale Vito Piazzolla per la meritata riconferma alla guida della ASL Foggia.

“In un momento delicato per l’economia regionale e per il Settore Sanità – ha dichiarato il Presidente di Confindustria Foggia Gianni Rotice – le competenze e la esperienza del Dott. Piazzolla, contribuiranno ad un ulteriore efficientamento dei servizi e prestazioni per garantire una Sanità in linea con le aspettative di tutela della salute del nostro territorio”.

“Sono particolarmente contento e formulo i miei auguri di ulteriore buon lavoro al Direttore Generale – ha aggiunto il Presidente della Sezione Sanità di Confindustria Foggia Paolo Telesforo – certo che saprà individuare nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato per efficientare l’offerta complessiva dei servizi e delle prestazioni sanitarie.