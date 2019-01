“Il Gargano in tavola, un libro sulle tradizioni culinarie della Montagna del Sole”

Di:

Il CLUB per l’UNESCO di Foggia , unitamente alla FIDAPA BPW Italy sezione FOGGIA CAPITANATA, con il patrocinio del Comune di Foggia , organizzano per giovedì 31 gennaio ore 18,00 presso la Sala Mazza del Museo di Foggia, la presentazione del libro “Gargano in Tavola” di Maria Grazia Galante, frutto di una interessante e minuziosa ricerca sulle tradizioni culinarie di tutti

i comuni del Gargano. L’evento si inserisce tra le varie attività e progetti che il Centro Studi Internazionale Dieta Mediterranea, ha in programmazione con finalità di ricerca , formazione e divulgazione- con il supporto dell’ente promotore Club Unesco Foggia, e dei vari soci sostenitori: Camera di Commercio Foggia , Regione Puglia – Assessorato alle Politiche agricole, Università di Foggia , ASLFG , Associazione Dieta Mediterranea Pioppi.

Parteciperanno alla presentazione Floredana Arnò, presidente Club per l’Unesco di Foggia, l’assessore alla cultura del Comune di Foggia Annapaola Giuliani, Fabio Porreca, presidente della Camera di Commercio di Foggia, Leo Di Gioia, assessore regionale alle politiche agricole, la professoressa Mara Mignone e l’autrice del libro Maria Grazia Galante