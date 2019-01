di Gioia replica a Caroppo

Di:

“Accetto serenamente le critiche di tutti, spesso legittime, consapevole che l’agricoltura pugliese vive un momento molto difficile. Ho chiesto per questo mezzi e risorse straordinari e sto cercando con tutte le energie di riuscire a segnare anche piccoli risultati per alleviare le sofferenze di quanti oggi, per svariati motivi, anche burocratici, vivono queste difficoltà”. E’ la replica dell’assessore alle Risorse agroalimentari della Regione Puglia, Leonardo di Gioia, al consigliere regionale Andrea Caroppo.

“Faccio fatica, però, a tenermi i giudizi di Caroppo che utilizza i comunicati stampa, spesso seriali, al solo fine di testimoniare la sua esistenza da consigliere regionale. Non frequenta il consiglio e raramente vota. Non partecipa alle riunioni e credo di agricoltura sappia poco. Tutto impegnato nel suo lavoro di partito e incentrato nella spasmodica ricerca di un ruolo da europarlamentare. Lo ritengo offensivo nei modi e superficiale nella forma: un esempio negativo per chi intende la politica come uno strumento utile a realizzare qualcosa”.